Ante una inflación controlada

El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2% por segundo mes consecutivo

Los detalles La entidad prevé que la inflación se mantenga estable a medio plazo y lleva a cabo una estrategia de 'wait and see', dejando en pausa los tipos.

Imagen de archivo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde./ EFE/ Lavandeira Jr
El Banco Central Europeo (BCE) mantiene en pausa los tipos de interés por segundo mes consecutivo. Este jueves, la entidad ha decidido volver a dejar su tipo de referencia, el interés a los depósitos de los bancos, en el 2%, igual que hizo a finales de julio, cuando puso fin al ciclo de bajadas.

Sigue así una estrategia de 'wait and see' (esperar y ver) ante una inflación controlada y una situación de cierta estabilidad en la economía de la zona euro, aunque muy pendientes de la economía francesa y alemana. En este sentido, el BCE ha informado de que el Consejo de Gobierno deja inalterado el precio del dinero porque "la inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo" y su valoración sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios.

Previsiones

Por otra parte, el BCE mejora en tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, pero ha rebajado en una décima, al 1%, su previsión para 2026, según recoge Efe.

Además, ha elevado una décima, al 2,1%, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2% que mantiene como referencia para tomar sus decisiones de política monetaria.

