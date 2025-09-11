El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2% por segundo mes consecutivo

Los detalles La entidad prevé que la inflación se mantenga estable a medio plazo y lleva a cabo una estrategia de 'wait and see', dejando en pausa los tipos.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés inalterados por segundo mes consecutivo, situando el tipo de referencia en el 2%. Esta decisión se enmarca en una estrategia de "esperar y ver" ante una inflación controlada y una economía estable en la zona euro, aunque con atención especial en Francia y Alemania. El BCE ha señalado que la inflación se mantiene en torno al objetivo del 2% a medio plazo. En cuanto a previsiones, el BCE ha mejorado el crecimiento para la eurozona en 2025 al 1,2%, pero ha ajustado a la baja su previsión para 2026 al 1%. Además, ha ajustado la inflación media prevista para este año al 2,1%, posponiendo el objetivo del 2% para 2026.

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene en pausa los tipos de interés por segundo mes consecutivo. Este jueves, la entidad ha decidido volver a dejar su tipo de referencia, el interés a los depósitos de los bancos, en el 2%, igual que hizo a finales de julio, cuando puso fin al ciclo de bajadas.

Sigue así una estrategia de 'wait and see' (esperar y ver) ante una inflación controlada y una situación de cierta estabilidad en la economía de la zona euro, aunque muy pendientes de la economía francesa y alemana. En este sentido, el BCE ha informado de que el Consejo de Gobierno deja inalterado el precio del dinero porque "la inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo" y su valoración sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios.

Previsiones

Por otra parte, el BCE mejora en tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, pero ha rebajado en una décima, al 1%, su previsión para 2026, según recoge Efe.

Además, ha elevado una décima, al 2,1%, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2% que mantiene como referencia para tomar sus decisiones de política monetaria.