La compraventa de vivienda arranca 2026 con una caída del 5 %, la mayor desde junio de 2024

Vista de un bloque de viviendas en construcción en la calle San Epifanio el barrio Imperial de Madrid

Los detalles El mercado residencial arranca el año con menor dinamismo tras el fuerte avance registrado en 2025, en un contexto de oferta limitada y precios al alza que siguen tensionando el acceso, especialmente entre jóvenes y hogares con menos recursos.

En enero, la compraventa de viviendas cayó un 5 % interanual, alcanzando 57.489 operaciones, según el INE. Este descenso es el mayor desde junio de 2024 y ocurre tras un crecimiento del 11,5 % en 2025, en un contexto de escasez de oferta y precios al alza. Las hipotecas aumentaron un 6,3 % interanual, con 40.273 operaciones, el nivel más alto para enero desde 2011. Tanto la vivienda nueva como la usada registraron descensos, siendo mayor en la segunda mano. Las mayores caídas se dieron en Canarias y Madrid, mientras que Navarra y La Rioja registraron aumentos. En total, las fincas transmitidas descendieron un 4,6 % respecto a enero de 2025.

La compraventa de viviendas cayó en enero un 5 % interanual, su mayor descenso desde junio de 2024, hasta un total de 57.489 operaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este retroceso se produce después de que en 2025 las transacciones crecieran un 11,5 %, alcanzando las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007. Todo ello en un contexto marcado por la escasez de oferta frente a una demanda sostenida, lo que continúa presionando al alza los precios y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y hogares con menos recursos.

El INE también ha difundido los datos de hipotecas correspondientes a enero, mes en el que aumentaron un 6,3 % interanual, hasta las 40.273 operaciones, el nivel más elevado para un mes de enero desde 2011.

Caen tanto la vivienda nueva como la usada

En enero, tanto la vivienda nueva como la usada registraron descensos respecto al mismo mes del año anterior. La caída más acusada se produjo en la vivienda de segunda mano, que retrocedió un 5,4 %, hasta las 43.916 operaciones, su mayor bajada desde junio de 2024. Este segmento concentró más del 76 % de las compraventas totales.

Por su parte, la vivienda nueva descendió un 3,8 %, hasta las 13.573 operaciones, lo que representa el 23,6 % del total.

Por régimen, la vivienda libre acaparó cerca del 93 % de las transacciones, con 53.364 operaciones, un 5,2 % menos que un año antes. La vivienda protegida, en cambio, sumó 4.125 compraventas, un 2,6 % menos en tasa interanual.

En comparación con diciembre, la compraventa de viviendas aumentó un 6,2 %. El mayor impulso correspondió a la vivienda nueva, que creció un 16,1 % en tasa intermensual. La vivienda usada, por su parte, avanzó un 3,4 %.

También destacó el incremento de la vivienda protegida, que subió un 11,3 % respecto al mes anterior, mientras que la vivienda libre lo hizo un 5,8 %.

Fuertes caídas en Canarias y Madrid

Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas descendió en trece regiones, cinco de ellas con caídas de dos dígitos. Los mayores retrocesos se registraron en Canarias (-21,9 %) y Madrid (-19,6 %).

También superaron la media nacional Asturias (-14,7 %), Castilla-La Mancha (-12,6 %), Murcia (-10,7 %), Baleares y Castilla y León (ambas con un -9,5 %), así como la Comunidad Valenciana (-7,4 %).

En el lado contrario, las operaciones aumentaron en Navarra (20,5 %), La Rioja (11,8 %), País Vasco (9,2 %), Andalucía (4,5 %) y Cataluña (1,4 %).

Menos fincas transmitidas

En conjunto, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad —procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente— alcanzó en enero las 191.315, lo que supone un descenso del 4,6 % respecto al mismo mes de 2025.

Del total, el 87,7 % correspondió a fincas urbanas y el 12,3 % a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58 % fueron compraventas de viviendas.

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