El Gobierno limitará la subida del gas regulado al 15 % y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros

ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo

Los detalles Aagesen ha señalado que si no se pusieran límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, esta repuntaría por encima del 45 %. Así, ha dicho que también han decidido limitar el precio de la bombona de butano a un máximo de 19,55 euros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció que el Consejo de Ministros limitará la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas al 15% y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros. Aagesen destacó que estas medidas protegen a la ciudadanía y empresas ante la subida de precios de los carburantes. Subrayó la importancia de acelerar la transición hacia energías renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles. España ha incrementado su capacidad renovable un 150%, y junto a Portugal y Luxemburgo, ha pedido un objetivo ambicioso para energías renovables en 2040.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros.

Aagesen ha señalado a su llegada al consejo europeo de energía de Dublín que si no se pusieran límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, esta repuntaría por encima del 45 % y que también han decidido limitar el precio de la bombona de butano a un máximo de 19,55 euros.

Aagesen ha señalado que son "medidas fundamentales para proteger" a ciudadanía y empresas ante "esta situación de vulnerabilidad" por la subida de los precios de los carburantes.

La ministra ha destacado que es necesario proteger a los consumidores más expuestos, aunque ha insistido en que la respuesta estructural debe seguir siendo la apuesta por las energías renovables. A este respecto, ha defendido la necesidad de acelerar la transición hacia las renovables como respuesta estructural a la nueva crisis energética y ha advertido de que la dependencia de los combustibles fósiles vuelve a exponer a Europa a la volatilidad de los mercados.

Para Aagesen las dos crisis energéticas registradas en un breve periodo de tiempo demuestran que Europa está "mejor preparada cuando apuesta por la transición energética", frente a una dependencia de los combustibles fósiles que considera una fuente de vulnerabilidad.

La ministra ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró recientemente en Nueva York en unos 90.000 millones de euros los costes adicionales derivados de la volatilidad de los mercados energéticos y consideró que esta situación obliga a "redoblar los esfuerzos" en la transición energética.

En este contexto, ha reivindicado la posición de España, que, ha precisado, ha incrementado un 150 % su capacidad renovable y ha logrado que en 2025 las fuentes renovables representasen el 57 % de su mix eléctrico. "Eso nos ha permitido, a nivel de electricidad, estar menos expuestos a los impactos y la volatilidad del gas", según Aagesen, quien ha defendido continuar avanzando en el despliegue de renovables, redes, almacenamiento y electrificación.

La vicepresidenta ha anunciado además que España, Portugal y Luxemburgo han enviado una carta al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, para reclamar que el nuevo marco energético posterior a 2030 incluya un objetivo "claro" y "ambicioso" para las energías renovables de cara a 2040.

Aagesen cree que ese objetivo es necesario para dar "certidumbre a los inversores", reforzar la autonomía energética europea y avanzar en paralelo hacia el objetivo de reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040 respecto a 1990. La ministra ha expresado su confianza en que otros Estados miembros se sumen a esta posición y que la propuesta que la Comisión Europea prevé presentar a finales de año mantenga un elevado nivel de ambición en materia de renovables.

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