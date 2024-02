El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que en la reunión del próximo lunes 26 de febrero de 2024 en Bruselas se hablará de simplificación, así como de la directiva de 2019 de prácticas desleales. "Entiendo la queja de la sobrecarga administrativa con una salvedad: el único límite a la simplificación es el buen uso de los fondos públicos", ha expresado en el encuentro informativo organizado por Forum Europa este jueves.

En este sentido, Planas ha defendido que la ley de cadena alimentaria de España es un ejemplo: "Ayer el primer ministro de Francia habló de la venta a pérdidas como elemento a introducir". Del mismo modo, Planas ha adelantado que abarcará el tema de las cláusulas espejos reconociendo que en España se "produce en ciertas condiciones que en otros países no. Hay problemas de competencia desleal. Por eso defiendo a los agricultores. Lo que ha pasado en España probablemente no hubiera pasado si no hubiese pasado lo que pasó en Francia", ha señalado. Planas ha asegurado que está del lado de los agricultores, con los que la comunicación es "permanente. El año pasado nos reunimos 56 veces. Así seguirá. Yo voy etapa a etapa", ha expresado.

Así, ha señalado que su intención es reunirse de nuevo con las asociaciones después del encuentro del lunes en Bruselas. "Vamos a intentar dar respuesta a sus necesidades. Llevo 18 puntos y me reuní también con las comunidades autónomas y hablamos de las inspecciones, una al año, y de convocar ayudas para los jóvenes", ha argumentado.