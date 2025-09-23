La OCDE eleva su previsión para España, que crecerá un 2,6% en 2025 y un 2% en 2026

El dato España crecerá más del doble que el conjunto de la zona euro tanto en 2025 como en 2026. Solo Turquía tendrá un crecimiento mayor en el G20.

La OCDE ha revisado al alza sus previsiones para la economía española, estimando un crecimiento del 2,6% este año y del 2% en 2026. Aunque estas cifras son menos optimistas que las del Gobierno, España crecerá más del doble que la zona euro este año. Ante países como Alemania, Francia e Italia, España destaca por su crecimiento económico, siendo el segundo país del G20 que más crecerá, solo superado por Turquía. Sin embargo, la inflación sigue siendo un problema, con una tasa superior a la de la eurozona, proyectándose en un 2,6% para 2025 y moderándose al 2% en 2026.

Buenas noticias para la economía española. La OCDE ha revisado al alza sus previsiones para España y calcula que crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo que anticipaba en junio, y un 2 % en 2026, una décima más. Estas cifras, que son menos optimistas que las previsiones presentadas por el Gobierno (2,7 % en 2025 y 2,2 % en 2026), ratifican que España crecerá más del doble que el conjunto de la zona euro este ejercicio (1,2 %) y será exactamente dos veces superior el próximo (1 %).

El contraste de las tasas de progresión del producto interior bruto (PIB) español es particularmente significativo cuando se comparan con las de Alemania (0,3 % en 2025 y 1,1 % en 2026), Francia (0,6 % en 2025 y 0,9 % en 2026) e Italia (0,6 % en 2025 y 0,6 % en 2026). Sobre todo si se tiene en cuenta que en 2024 la subida del PIB español, del 3,2%, cuadruplicó el del conjunto de la zona euro.

España, el segundo país que más crece en el G20

Según este informe, España será el segundo país que más crecerá en el entorno del G20 (integrado por los que tienen las economías más desarrolladas y los más emergentes), superado únicamente por Turquía, que tiene una previsión de aumentar su PIB en un 3,2% tanto en 2025 como en 2026.

EEUU se estanca

Por su parte, Estados Unidos va a experimentar una ralentización más marcada en su economía, marcado principalmente por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Las previsiones sitúan el crecimiento de la economía estadounidense en un 1,8% en 2025 y un 1,5% en 2026. Unos datos que muestran la desaceleración de una economía que protagonizó un crecimiento del 2,8% en 2024.

La inflación, una amenaza para España

Pese a los extraordinarios datos de crecimiento económico, la inflación es el principal problema de la economía española, pues está menos controlada en nuestro país que en el conjunto de la eurozona. La OCDE la ha revisado al alza respecto a sus anticipaciones de junio debido, principalmente, a los precios de la energía.

Después de una inflación del 2,9% en 2024, que era cinco décimas superior a la de la eurozona, para este 2025 se prevé un incremento del coste de vida de un 2,6%, también cinco décimas por encima de los países que comercian con el euro. De cara a 2026, se espera que la inflación se modere estableciéndose en el 2%.