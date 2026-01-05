Histórico acuerdo internacional: la OCDE fija un impuesto mínimo global para multinacionales y EEUU se queda al margen

Los detalles El pacto incluye salvaguardas y simplificación de normas, además de un mecanismo 'Side-by-Side' que permite a las empresas estadounidenses seguir su propio sistema fiscal sin verse obligadas a pagar el impuesto mínimo, mientras el resto del mundo sí aplicará el 15%.

La OCDE ha dado un paso histórico este lunes: los 147 países y jurisdicciones que participan en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS) han acordado los elementos clave para implementar un impuesto mínimo global, incluyendo un régimen paralelo pensado para atender las preocupaciones de Estados Unidos.

Este acuerdo llega meses después de que, en junio de 2025, las economías del G7 negociaran una exención para las empresas estadounidenses sobre algunos aspectos del impuesto mínimo global diseñado en 2021, que fijaba un tipo mínimo del 15% para sociedades. Hace un año, Estados Unidos había renegado del acuerdo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, amenazando incluso con imponer "impuestos de venganza" si se aplicaba a sus empresas.

¿Qué incluye el acuerdo?

Según la OCDE, este paquete integral supone un importante avance político y técnico que dará estabilidad y certidumbre al sistema tributario internacional, protegiendo la capacidad de todas las jurisdicciones y manteniendo los avances logrados hasta ahora.

Entre los cinco pilares clave se encuentran:

Simplificación para empresas y autoridades fiscales , reduciendo las cargas de cumplimiento en el cálculo y presentación de informes.

, reduciendo las cargas de cumplimiento en el cálculo y presentación de informes. Armonización de incentivos fiscales , con la introducción de una nueva salvaguardia fiscal específica .

, con la introducción de una . Protección para multinacionales con sede en jurisdicciones que cumplan los requisitos mínimos de tributación.

con sede en jurisdicciones que cumplan los requisitos mínimos de tributación. Evaluación basada en evidencia , para asegurar igualdad de condiciones para todos los miembros del Marco Inclusivo.

, para asegurar igualdad de condiciones para todos los miembros del Marco Inclusivo. Refuerzo de regímenes nacionales cualificados, especialmente en países en desarrollo, para proteger las bases imponibles locales.

Para el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, "este acuerdo, que incluye a más de 145 países, es una decisión histórica en la cooperación fiscal internacional. Mejora la seguridad fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles". Por su parte, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, lo considera "un paso positivo" que estabiliza el sistema tributario global y mantiene la competitividad de las empresas.

Un régimen paralelo para proteger a las multinacionales

Aunque el impuesto mínimo global será el sistema principal, algunas jurisdicciones podrán aplicar un régimen paralelo que cumpla con los requisitos de tributación mínima.

Este mecanismo permite que los grupos multinacionales puedan aplicar la salvaguardia a todas sus operaciones, nacionales y extranjeras, desde principios de 2027 (o principios de 2026 en circunstancias especiales).

Resolviendo las preocupaciones de EEUU

Irlanda, que alberga la sede europea de muchas multinacionales estadounidenses, ha confirmado que el paquete respeta la Declaración sobre impuestos mínimos globales del G7 y el Comunicado del G20, buscando un equilibrio que resuelva las preocupaciones de EEUU y mantenga los objetivos del impuesto mínimo global.

El ministro de Finanzas irlandés, Simon Harris, explica que Irlanda se adhirió a un sistema 'Side-by-Side', que reconoce tanto el sistema tributario estadounidense como el global, garantizando la coexistencia y preservando los objetivos originales. El acuerdo incluye además un compromiso de revisión en 2029 para evaluar posibles riesgos o problemas de competitividad.

El pasado junio, Estados Unidos retiró la Sección 899, conocida como "impuesto de venganza", de su proyecto presupuestario, tras el acuerdo del G7. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida permitirá al país preservar su base imponible, evitando pérdidas de más de 100.000 millones de dólares (85.325 millones de euros) para los contribuyentes estadounidenses.

