Así bajará la tarifa del gas y de la luz en 2026 en los hogares españoles

El contexto Se espera que gracias al auge de las energías renovables baje el precio del megavatio por hora: la factura de la luz en los hogares se abaratará una media del 4,66% y casi un 10% en la de industrias y pymes.

Desde este 1 de enero, entrar en calor será un poco más barato, ya que se prevé que la tarifa de gas para agua y cocina baje hasta un 4% y casi un 5% para los que tienen también tarifa de calefacción.

Además, el Gobierno de España confía en que el precio de la luz también caiga en torno al 4%. Se espera que, gracias al auge de las energías renovables, baje el precio del megavatio por hora, pero habrá que ver si esto compensa las subidas de la parte regulada de la factura.

Algunos datos disponibles son: el precio del tramo fijo de la tarifa regulada subirá un 10,5%, pero según la OCU, esa subida solo supondrá 15 euros más al año por hogar y el precio de la tarifa variable se reducirá a 56 €/MWh de los 65 €/MWh de 2025. La factura de los hogares se abaratará una media del 4,66% y casi un 10% para industrias y pymes.

Y, por último, todo apunta a que 2026 sea un año de caída en el precio de los combustibles gracias al excedente de petróleo, salvo que este año sea el del impuesto al diésel, ya que se eliminará la bonificación fiscal al diésely se equiparará con la gasolina.

