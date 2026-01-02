Ahora

Un 3,4% más que en 2024

Récord histórico de turistas internacionales: España recibió 91,5 millones hasta noviembre

Los detalles Los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones de visitantes), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones).

España recibió 91,5 millones de turistas internacionales en los 11 primeros meses del 2025, lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que asegura que esta es la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Solo en noviembre, 5,8 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país, lo que es un 2,1% más que en el mismo mes de 2024. Reino Unido fue el principal país de origen de los turistas, con algo más de un millón de visitantes, mientras que de Francia llegaron 695.770 y de Alemania 667.931 turistas.

En general, los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).

Además, el número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1%, mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. Por su parte, el alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches. Asimismo, más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.

Canarias, destino principal en noviembre

Canarias fue el destino por excelencia de los turistas en noviembre, con el 25,3% del total, al que siguieron Cataluña (22,0%) y Andalucía (14,3%). En este sentido, a Canarias llegaron un 0,9% más de turistas que en noviembre de 202; el número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 0,9% y a Andalucía vinieron un 6,3% más.

En el acumulado de los 11 primeros meses de 2025, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Islas Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).

