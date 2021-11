El cambio en el sistema de facturación con los periodos horarios que se instalaron en junio ha provocado retrasos con las facturas de la luz. Hay usuarios que llevan meses sin recibirlas, contadores sin lecturas y estimaciones de consumo desproporcionadas.

Así, los clientes acumulan deudas de hasta medio año sin saber a cuánto ascienden en un contexto de subidas generalizadas del precio. Es el caso de Jaime de la Cruz, que nos ha explicado que le pareció "extraño no recibir la factura ni en junio ni en julio". Por ello, se puso en contacto con la compañía y, aunque siempre le dicen que "se resolverá en cuestión de días", nunca le dan "una solución".

Este problema es aún más grave para las familias en situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, Juanfran Monterrosa reconoce señala que vive solo con su madre, que "solo cobra una pensión", y "un pago tan grande es un problema". "Se siguen acumulando las facturas antiguas y tengo mucho miedo de que esto sea un problema bien gordo", indica otro consumidor.

La adaptación a los cambios de tarifa por horarios que introdujo el Gobierno en junio ha dificultado el cálculo en los contadores y ha provocado fallos informáticos en las empresas distribuidoras. Sin estos datos, las comercializadoras no pueden emitir facturas. En este sentido, Javier Bescós, presidente de la Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía, apunta que "la distribuidora no es capaz de adaptar sus sistemas a los nuevos sistemas tarifarios y a las nuevas normas regulatorias".

"Estamos teniendo un problema de imagen porque el cliente no entiende de quién es el problema de que no le facturen. También tenemos un perjuicio económico: un estrés de tesorería", añade a este respecto.

Si en el plazo de un año las empresas no emiten las facturas, no podrán reclamar el pago a sus clientes, que en todo caso, tendrán derecho a fraccionar el pago sin intereses. Así nos lo ha explicado Enrique García, portavoz de la OCU, que añade que "las compañías tienen obligación de presentar las facturas y respetar el derecho a prorratear el pago en el mismo periodo en el que no le han proporcionado esas facturas".

Por su parte, las distribuidoras aseguran que están trabajando para solucionar el problema en un plazo razonable.