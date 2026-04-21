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Nuevo despido colectivo

Nestlé anuncia un ERE en España para un máximo de 301 trabajadores

Los detalles La medida aplica a los centros de producción ubicados en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Nestlé nombra a Pablo Isla como máximo presidente global de la firmaNestlé nombra a Pablo Isla como máximo presidente global de la firmaEuropa Press

Nestlé España comunicó este martes a los trabajadores su intención de iniciar un despido colectivo o ERE para un máximo de 301 personas. En un comunicado, la empresa de alimentación, que a escala global preside el español Pablo Isla, señaló que este ajuste está en línea con el que se lleva a cabo en la compañía en todo el mundo.

En la actualidad, Nestlé España cuenta con una plantilla de 4.158 personas, por lo que el despido inicial planteado afectaría al 7,2%. "Esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución", justificó la empresa, que añadió que este contexto la obliga a adaptarse y focalizarse en sus marcas estratégicas.

"Tras realizar un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes, la compañía ha determinado que el ajuste afectará a un máximo de 301 posiciones en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país", según Nestlé.

La medida aplica a los centros de producción ubicados en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona. La empresa de alimentación afirmó que el proceso se desarrollará mediante "una interlocución honesta" con la representación legal de los trabajadores, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto.

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