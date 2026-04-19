"Como mucho dos meses" o "muy poquito": ciudadanos confiesan cuánto podrían vivir solo con sus ahorros

Los detalles Luis Pita, experto en ahorro, explica que "tener tres meses de salario nos permite que, ante cualquier imprevisto, podamos responder y no se nos desmorone la vida": "Ese es el nivel básico".

El ahorro es crucial para enfrentar emergencias, pero pocos revelan cuánto tiempo podrían subsistir con sus ahorros. Margarita, Maren y Chelo confiesan que es complicado superar los tres meses. Luis Pita, experto en ahorro, sugiere que tener al menos tres meses de salario es fundamental para afrontar imprevistos. Gonzalo López-Amor añade que la capacidad de ahorro depende de la situación laboral y familiar. Aunque antes era más fácil ahorrar, hoy es casi imposible debido a los altos costos, como la gasolina. Pita recomienda preahorrar, separando dinero a principios de mes para asegurar un colchón financiero.

Siempre se habla de la importancia de ahorrar y contar con ese colchón económico en momentos de emergencia. Sin embargo, no todos se sinceran y dicen en voz alta la cifra exacta ni el tiempo que podrían aguantar con tal suma. Por ejemplo, Margarita, Maren y Chelo han revelado a laSexta que es difícil aguantar más de un trimestre.

"Como mucho dos meses", narra Margarita, mientras Maren añade que aguantaría "muy poquito" porque no tiene muchos ahorros. Asimismo, Chelo calcula que con los gastos que tiene, la cifra asciende a tres meses.

A nueve de cada 10 personas les ocurre lo mismo: sus ahorros darían para uno, dos o tres meses ya que "hoy por hoy" eso de ahorrar "es imposible". Pero la salud de las cuentas bancarias depende y mucho de cuántos meses se pueden vivir tirando solo de lo que tenemos ahorrado.

Por su parte, Luis Pita, experto en ahorro y autor de 'Ten peor coche que tu vecino', asegura que "tener tres meses de salario nos permite que, ante cualquier imprevisto, podamos responder y no se nos desmorone la vida": "Ese, yo creo, es el nivel básico".

A partir de ahí, tal y como cuenta Gonzalo López-Amor, analista de inversiones de Afi Inversiones Globales, "va a depender de tu situación laboral, de tu unidad familiar y de cuántos descendientes tienes sobre tu cargo".

"En su momento, hace 30 años, igual se podía hacer un colchón enorme", aseguran ciudadanos dejando claro el contraste con la actualidad, momento en el que no hay quien lo mantenga con aire. Algunos señalan directamente a la gasolina, "que está carísima", motivo por el que al final, las facturas suben: "Intentas tenerlo y al mes siguiente viene algo, y al mes siguiente otra cosa, y otra cosa... Entonces, al final es imposible".

Para Luis Pita, "lo ideal es tener al menos 12 meses de salario porque en España, para poder encontrar un trabajo que te gusta, tardas típicamente un año o más".

"Teniendo muy claro cuál es tu total de ingresos y tu total de gastos mensuales, esa diferencia que tengas la puedes dedicar a tus caprichos más discrecionales y otra ir construyendo poquito a poco esa hucha", explica López-Amor.

Pita añade que la clave está en preahorrar: "Todos los principios de mes, separas un dinero y lo pones en una cuenta que no puedas tocar... Estarás ahorrando de forma automática", sentencia el experto.

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