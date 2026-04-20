Tim Cook pasa la manzana: dejará de ser director ejecutivo de Apple en septiembre

¿Por qué es importante? Cook será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, y pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según ha informado la compañía en un comunicado.

La tecnológica Apple ha anunciado este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según ha informado la compañía en un comunicado.

La tecnológica ha anunciado en un comunicado que "la transición ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración" y que es una decisión con la que siguen "un proceso reflexivo de planificación de sucesión a largo plazo". Cook "ayudará en ciertos aspectos de la empresa, incluida la relación con responsables políticos de todo el mundo", ha explicado la compañía.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber contado con la confianza para liderar una empresa tan extraordinaria. Amo Apple con todo mi ser y estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo tan ingenioso, innovador, creativo y profundamente comprometido, que ha demostrado una dedicación inquebrantable a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo", ha expresado el que ha sido CEO de la empresa durante 15 años.

"John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante más de 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas, y es sin duda la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro. No podría tener más confianza en sus capacidades y su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo papel como presidente ejecutivo", ha explicado Cook en el comunicado que ha hecho público Apple este lunes por la noche.

Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013, según ha apuntado EFE. En 2021 fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento. Según la empresa, el próximo CEO de Apple desempeñó un papel "fundamental" en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

En concreto, el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría "sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia". Durante su cargo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el portátil MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17.

Además, el estadounidense ha liderado gran parte de los esfuerzos de la empresa en áreas como la fiabilidad y la durabilidad y ha contribuido a impulsar la innovación en el diseño de materiales y hardware, reduciendo la huella de carbono de sus productos, según ha señalado Apple. Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Por su parte, Cook se unió a la tecnológica en 1998 y se convirtió en su CEO en 2011, reemplazando al fallecido Steve Jobs. Durante su trayectoria como director ejecutivo, ha supervisado la introducción en el mercado de múltiples productos, entre ellos nuevas categorías de Apple Watch, AirPods o Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music. Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350.000 millones de dólares a una de cuatro billones, siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo.

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