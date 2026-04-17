¿Estamos en la era de los megadespidos?: Los recortes de personal en las grandes empresas de EEUU indican que sí

Las cifras Disney echó este jueves a 1.000 trabajadores mientras que la BBC anunció el de 2.000 empleados. A ellos se suman los 30.000 de UPS, los 16.000 de Amazon, los 16.000 de Meta, los 2.500 de Morgan Stanley, los 1.000 de Citigroup o los 775 de Nike.

Disney y la BBC han despedido a 1.000 y 2.000 trabajadores respectivamente, sumándose a otras empresas como UPS, Amazon y Meta que también han reducido sus plantillas. En total, hasta 90 compañías en Estados Unidos están realizando despidos masivos, lo que ha sido calificado por 'The Wall Street Journal' como la era de los megadespidos. La inversión en inteligencia artificial, que requiere costosos chips, es una de las razones detrás de estos recortes, al igual que la automatización de tareas que permite la IA. Además, algunas empresas justifican los despidos por plantillas sobredimensionadas y el objetivo de aumentar la rentabilidad para satisfacer a inversores y mercados. En el primer trimestre de este año, los despidos en grandes empresas han aumentado un 137% respecto al año anterior. A diferencia de España, en EE.UU. no es necesario justificar ni indemnizar por estos despidos.

Disney ha echado este jueves a 1.000 trabajadores mientras que la BBC ha anunciado el de 2.000 empleados. A ellos se suman los 30.000 de UPS, los 16.000 de Amazon, los 16.000 de Meta, los 2.500 de Morgan Stanley, los 1.000 de Citigroup o los 775 de Nike. En definitiva, miles de despedidos de hasta 90 empresas en Estados Unidos (EEUU) que están recortando sus plantillas. Algo que 'The Wall Street Journal' ha llamado la era de los megadespidos.

Si bien no se conoce con exactitud si estamos en esta etapa, lo que está claro es que los hay y que vienen de la inversión en inteligencia artificial, puesto que las empresas necesitan dinero para ello. En concreto, para comprar los costosos chips que permiten el avance mediante esta tecnología. Por eso, muchas han decidido ahorrar con despidos.

No obstante, también influye que la inteligencia artificial acelera muchas tareas, permitiendo así también ahorrar y realizar mayores despidos sin que haya mucho perjuicio para el trabajo. A todo esto se suma que se está aplicando la propia inteligencia artificial para hacer de recursos humanos, lo que ayuda a mejorar la organización del trabajo.

De esta manera, parece que de todo se responsabiliza a la IA, pero lo cierto es que, según explican estas compañías, hay plantillas sobredimensionadas. Es decir, contrataron mucho y sin necesitar tanto, al haber previsto grandes demandas que no fueron tal. También esta cuestión ha generado despidos.

Eso sí, por otro lado, se señala que estos despidos masivos, tan súbitos y de tantos trabajadores, corresponden al objetivo de aumentar más su rentabilidad. Algo que permite contentar a los inversores, a los mercados, a los accionistas y a las bolsas. Unas últimas que siempre quieren más beneficios, más reducción de costes y más cuentas saneadas. Prueba de ello es que Snap, que despidió este miércoles a 1.000 trabajadores, ha subido en bolsa y en valoración. También Amazon, que ganó 65.854 millones de euros el año pasado, pero va a despedir a 16.000 de sus trabajadores.

Un 137% más de despidos

Esto, sin embargo, no se queda aquí, porque vendrán más, según advierten tanto los expertos como los datos. En el primer trimestre del año pasado, las grandes empresas estadounidenses —las tecnológicas, las de finanzas, las de consumo— eliminaron con despidos masivos a 29.845 trabajadores. En este primer trimestre, ya van por 70.747. Un 137% más.

Unos despidos de los que avisan con 60 días de antelación y ya, puesto que no hay necesidad de justificar el despido ni de indemnizar a nadie por ello. Eso sí, en muchos casos hay una cierta atención, como algunos meses de salario o el mantenimiento del seguro médico. Algo muy diferente de lo requerido en España, donde un despido masivo —un ERE— debe estar justificado, dar aviso con 90 días de antelación y ofrecer una indemnización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.