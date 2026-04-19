La crisis en Oriente Medio dispara al coche eléctrico en España: sus ventas suben un 66% desde el inicio de la guerra

¿Qué está pasando? El encarecimiento del combustible está llevando en volandas a este tipo de vehículo, como pasara en su día en 1973 con una crisis del petróleo que hizo del utilitario el rey de la carretera.

El conflicto mundial tras el ataque de EEUU e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha impulsado la demanda de coches eléctricos, cuyas ventas en marzo crecieron un 66% respecto al mes anterior. Esta tendencia recuerda a la crisis del petróleo de 1973, cuando los utilitarios dominaron el mercado. En 2026, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado un 62% en solo tres meses. Sin embargo, el reto sigue siendo la infraestructura de recarga. En España, hay 55.000 puntos de recarga, y el Gobierno ha lanzado el Plan Auto+ para incentivar su compra. A pesar de esto, la planificación del viaje es crucial debido a la limitada disponibilidad de puntos de recarga.

Se veía venir. Se intuía qué es lo que iba a suceder en cuanto EEUU e Israel decidieron atacar Irán el 28 de febrero. En cuanto los iraníes decidieron cerrar el estrecho de Ormuz con la consiguiente subida del petróleo y del combustible. Y es que, de nuevo, un conflicto mundial ha dado un giro en la industria del automóvil con un coche eléctrico que gana cada vez más adeptos.

Que ha visto cómo sus ventas de marzo han subido hasta un 66% con respecto al mes anterior. Con respeto a un febrero en el que no había guerra. En el que no había problemas de crudo y el ir a una estación de servicio a llenar el vehículo no suponía lo que ahora supone.

Es lo que está sucediendo. Es algo similar a lo que pasó en 1973 con la crisis del petróleo, con los utilitarios como los nuevos reyes de la carretera. Ahora es el turno del coche eléctrico, porque lo de marzo no ha sido solo casualidad. Porque en este 2026, en tan solo tres meses, sus ventas han crecido un 62%.

"Hoy en día ya hay vehículos eléctricos muy competitivos que sin ayudas están cerca de los 20.000 euros", afirma Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE.

Los puntos de recarga, claves

Y los conductores se lo están pensando. Se piensan si merece la pena, porque se ahorra en combustible pero se pierde autonomía y se depende de los puntos de recarga. En España, en todo el país, hay 55.000.

El objetivo, como dice Félix García, director de comunicación de ANFAC, es claro: "Queremos puntos de recarga de alta potencia y puedas cargar en 20 minutos, para seguir otros 300 kilómetros".

La opción ideal es tener ese punto de recarga en el garaje, ya sea particular o comunitario... pero aunque sea sencillo requiere cierta inversión.

"De vez en cuando hay que atravesar muros, hay que calar forjados o cosas por el estilo que pueden hacer que el coste de la instalación del punto de carga pueda acabar subiendo hasta unos 2.000 euros", expone Álvaro Sauras, vicepresidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos y director de 'Autofácil'.

En cuanto a las ayudas, el Gobierno ha aprobado ya el Plan Auto+. Aún no ha entrado en vigor, pero las marcas y los concesionarios están "adelantando hasta 4.500 euros por la compra de un vehículo eléctrico", cuenta Félix García: "Hay derechos a un 15% de deducción en el IRPF.

Pero hay que planificar bien el viaje, porque los puntos de recarga no abundan tanto como las gasolineras.

En España, el 21% de los coches que se venden son o eléctricos o híbridos enchufables. La cifra, eso sí, se queda todavía muy lejos del 37% de Portugal.

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