La Navidad, el momento del derroche: uno de cada tres españoles termina tirando comida

En Navidad hay gastos necesarios, pero también hay mucho derroche. Las tradicionales reuniones familiares y de amigos hacen que se dispare el número de comida que se tira a la basura en estas fechas.

Según un estudio de 'Too good to go' el 34% de los españoles compra más comida de la necesaria, y eso tiene irremediablemente un impacto importante en nuestro bolsillo. De media desperdiciaremos 28 euros en estas dos semanas. "Yo intento que no, pero en estas fechas es verdad que siempre algo cae a la basura", relata un encuestado.

Los dulces navideños son el producto que más se desperdicia, representando el 40% de la comida que va a la basura. De cerca le sigue la carne, que supone un 32 por ciento del total. Sin embargo, el pescado y las salsas solo suponen un 23 por ciento.

Pero esto no solo sucede en los hogares, tal y como destaca un trabajador del mundo de la hostelería: "Yo trabajo en un restaurante y se tira muchísima comida, la gente viene desbocada estos días".

Para evitar esto, los expertos recomiendan congelar la comida que sobra en raciones pequeñas, reutilizarla para cocinar otros platos y, sobre todo, evitar comprar más de lo necesario.