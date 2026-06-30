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Crisis de la vivienda

Menos compra de vivienda, precios al alza y jóvenes que no cuentan con la capacidad de ahorro de sus padres

¿Qué han dicho? Los padres tienen una capacidad de ahorro y de poder ayudar a los hijos que tiene un límite. Hay muchas familias que ya no pueden permitírselo", explican desde el área de vivienda de IDRA.

Crisis de la vivienda

Si usted tiene una edad, seguramente sabrá de lo que les vamos a hablar. Porque hace no tanto tiempo, los padres podían ayudar a los hijos en el acceso a la vivienda. Esa ayuda ha desaparecido, porque ahora hay menos capacidad para poder ahorrar y, por ello, los hijos ya no cuentan con ese empujón para afrontar una hipoteca.

El ritmo de caída de compra de la vivienda sigue acelerado. "Antes ponías algo a la venta y en horas desaparecían las propiedades", cuentas desde una inmobiliaria de Valencia. Ya no se compra vivienda. En el mes de abril ha bajado un 10%, según los notarios. Los jóvenes se quejan principalmente de dos cosas: de su menor capacidad de ahorro y de unos precios muy altos que se acompañan con los sueldos.

¿El motivo principal? Las donaciones con las que los padres ayudaron a sus hijos, ya no existen. "Los padres tienen una capacidad de ahorro y de poder ayudar a los hijos que tiene un límite. Hay muchas familias que ya no pueden permitírselo", explica Jaime Palomera, director del área de vivienda de IDRA.

Galicia encabeza la lista de comunidades donde más se produce esa caída. Aunque le siguen Cantabria, Baleares y Valencia. "En un mes podías estar vendiendo alrededor de siete u ocho; ahora vendes dos o tres casas".

Pero el problema no es solo la bajada de las ventas. Los precios siguen al alza: suben más de 9 puntos. "Sigue habiendo una parte de la demanda que no son familias que buscan su casa para vivir, sino que son individuos que ya tienen mucho dinero, tienen propiedades, que buscan vivienda como inversión; no tienen una necesidad imperiosa de bajar el precio. Un mercado... que sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones", explican desde el área de vivienda de IDRA.

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