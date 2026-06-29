El Supremo de Estados Unidos rechaza la destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal

¿Qué han dicho? "Tomaremos las medidas adecuadas de inmediato para asegurarnos de que alguien que ha cometido un delito no pueda tomar decisiones vitales", ha dicho el presidente de los Estados Unidos nada más conocer el fallo de la Corte.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la destitución de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, solicitada por el presidente Donald Trump, quien cuestiona la independencia del banco central. En septiembre de 2025, una jueza federal bloqueó temporalmente la orden de Trump, manteniendo a Cook en su cargo mientras se resuelve la disputa legal. Trump había intentado anteriormente destituirla por supuesta falsificación de documentos hipotecarios, aunque sin cargos formales. La defensa de Cook argumenta que la medida tiene motivaciones políticas para colocar aliados en la Fed. La jueza Jia Cobb determinó que los argumentos de Trump no cumplían con los requisitos de causa justificada.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una petición hecha por el presidente de los Estrados Unidos, Donald Trump. La decisión se ha tomado por cinco votos a cuatro. Muy ajustada, pero hay que tener en cuenta que se trata de una Cámara con una mayoría conservadora. Por ello, es un paso importante, porque evita que Trump cumpla su deseo de despedir a Cook. Al menos, hasta que se completa el litigio judicial contra su despido.

La reacción del presidente Trump no se ha hecho esperar. Ya ha anunciado que seguirá luchando para dejar fuera de un puesto de poder y responsabilidad a Cook. "Tomaremos las medidas adecuadas de inmediato para asegurarnos de que alguien que ha cometido un delito no pueda tomar decisiones vitales", ha dicho.

La Corte no ve justificadas las argumentaciones presentadas por Trump. No se ha probado una "causa justificada", aunque se señaló a Cook por una supuesta irregularidad en la solicitud de una hipoteca. Habría querido beneficiarse al conseguir mejores condiciones financieras.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostuvo que avalar la decisión de Trump "transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias -que exige una causa justificada- en un régimen de empleo a voluntad; un salto interpretativo incompatible con la ley promulgada por el Congreso y con la tradición de nuestra nación de contar con un banco central protegido de la interferencia política".

Trump despidió a Cook el pasado agosto, la primera gobernadora destituida en los 111 años de historia de la Reserva Federal (Fed), alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario. La gobernadora presentó una demanda contra su despido por considerar que no existía "causa justificada".

Ya en septiembre de 2025, una jueza federal bloqueó de forma temporal la orden del presidente estadounidense de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decisión que mantuvo a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.Por lo que no es la primera vez que Trump intenta echar a Cook.

En aquella ocasión, la decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Trump, que buscaba destituir a Cook por una supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal. Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

La Ley de la Reserva Federal de 1935 impide a un mandatario destituir a cualquier miembro de la Junta de la Fed, salvo "con causa justificada", lo que generalmente se interpreta como negligencia o malversación en el cargo. Esto garantiza la protección contra injerencias y la politización de las decisiones de política monetaria, cuestionadas recientemente por las medidas de Trump.

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