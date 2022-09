Los socios de Gobierno han propuesto medidas para limitar la subida de las hipotecas - ante la subida de tipos de interés - o crear un fondo de rescate para las que no puedan pagarla. Desde el PSOE no lo ven nada claro: aseguran que el marco regulatorio no lo permite. Añaden, además, que la situación no es tan grave ya que los tipos de interés han llegado a estar más altos y recuerdan que, por ley, los hipotecados pueden cambiar su hipoteca variable por una fija. Al mismo tiempo, la preocupación continua en la calle. Allí, Alejandro, repartidor, le da vueltas al próximo sablazo mensual de su hipoteca variable mientras trabaja.

"La hipoteca me va a subir unos 120 euros y se me va a quedar en unos 600 al mes", se lamenta. La media mensual del Euríbor roza el 2%. En su tasa diaria esa barrera está superada. Se espera que siga subiendo. Por ello, no está de más hacer cuentas. Carlos Ronchietto, asesor financiero de Finanzate Bilbao, explica que en una hipoteca media con revisión anual y con el Euríbor al 2%, pagará 140 euros más al mes. "Y si alcanza el 3% serán 250 euros más al mes", añade.

En este contexto, los socios de investidura en el Congreso piden al Gobierno que se mueva para ayudar a los hipotecados más vulnerables con la creación de un fondo de rescate para las familias que no puedan pagar la hipoteca, explica el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a las cámaras de laSexta. Asegura que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha dicho que estudiaría la propuesta.

Sin embargo, ella misma ha asegurado este miércoles que el Euríbor está lejos del 5% de la crisis de 2008 y ha asegurado que el ejecutivo ya actúa. "Sigue estando a niveles mucho más bajos que en otros momentos de la historia. La nueva ley hipotecaria redujo los costes del cambio de hipoteca variable a fija".

Por su parte, Unidas Podemos pide topar la subida de hipotecas variables a las familias vulnerables. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero asegura que hay un marco regulatorio obligatorio para todo. "Ese marco siempre hay que respetarlo", añade. Para la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, estas declaraciones son solo excusas que ya han escuchado anteriormente con otros temas.

Los expertos esperan que los bancos hayan sido responsables a la hora de conceder hipotecas. Es decir, tasando correctamente las viviendas por el valor real y que han evaluando correctamente la solvencia de las familias, explica Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Si los bancos lo han hecho así, dice la experta, las familias con un ahogo inasumible deberían ser una minoría.