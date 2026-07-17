Ojo con las falsificaciones: ¿qué gafas comprar para ver con total seguridad el eclipse solar?

¿Por qué es importante? Ante la cercanía de un fenómeno que hará que muchos miren al cielo, es clave saber qué usar para proteger la vista de la radiación. "A ojo desnudo, no mirar ni un segundo", dicen los expertos.

Un eclipse solar total es un fenómeno que despierta gran interés, pero requiere precauciones específicas para verlo de manera segura. La observación sin protección adecuada puede dañar gravemente los ojos. Es crucial evitar la "falsa sensación de seguridad" de que hay menor radiación. Las gafas para observar el eclipse deben estar homologadas, cumpliendo con el factor ISO, el marcado de conformidad europea y un precio adecuado. Comprar gafas en ópticas confiables es esencial para evitar falsificaciones. Andrés Gené Sampedro, presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, advierte sobre no mirar el eclipse "ni medio segundo" a ojo desnudo.

Un eclipse solar total. Eso es lo que está por llegar. Ese es el fenómeno que todos quieren ver y para el que toca mirar al cielo. Para el que, eso sí, hay que prepararse. Porque no hacerlo, porque ir sin la protección necesaria, puede suponer un grave perjuicio para la salud. Porque cuando se trata de los ojos toda precaución es poca.

Hay que escapar de esa "falsa sensación de seguridad" al no ver luz alguna. Ese pensamiento de que hay "menor radiación". Porque la hay. Porque es más que peligrosa. Ante el riesgo, medidas. Medidas como comprar gafas que han de estar homologadas. Que hay que comprar en las respectivas ópticas en vez de en según qué web ante la opción de que se venda una falsificación.

Para las gafas en cuestión hay que mirar tres factores. Lo primero es el factor ISO. Lo segundo, que tenga el marcado de conformidad europea. Lo tercero, el precio.

Han de estar homologadas. Usar gafas falsas o sin alguno de estos factores puede conllevar y provocar graves consecuencias para la salud. Y no usar nada, ni en broma.

"A ojo desnudo, no mirar ni medio segundo", expone Andrés Gené Sampedro, presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas.

Porque un eclipse siempre es bonito de ver. Siempre es algo único. Algo que invita a mirar al cielo. Sí, sin duda alguna invita a mirar al cielo... pero para hacerlo, gafas. Gafas homologadas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido