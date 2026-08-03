José María Camarero considera "un peligro" pedir un crédito para irse de vacaciones: "Puede convertirse en una bola de nieve"

El periodista de 'ABC' indica que, en muchos casos, se pagan unos intereses muy elevados y que, además, el pago de esa financiación se extiende durante varios meses para unas vacaciones que van a durar, tan solo, una semana.

Cada vez hay más personas que piden un crédito para poder costear sus vacaciones. Los datos señalan que, desde el año pasado, se han duplicado estos créditos. Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber si la gente ahorra para sus vacaciones o prefiere pedirle un crédito.

Un señor comenta que, hace unos años, pagó unos vuelos a crédito ya que su banca le daba la posibilidad de pagarlo en tres plazos. "Me parece que no tiene ningún sentido", expone una mujer. "No me gusta abusar del sistema, con un poquito de ayuda, me vendría bien para llevar a los niños a un pueblo o algo", expone otro hombre.

"Si no me puedo permitir ese tipo de vacaciones, hago otro plan", comenta una chica. "Muchos amigos lo que hacen es pasar la tarjeta de crédito", expone un chico. Un hombre cuenta que él nunca ha pedido un préstamo para irse de vacaciones. "Eso es un crédito malo", afirma, "hay que pedir créditos para hacer riqueza, no para empobrecerse".

José María Camarero, periodista económico en 'ABC', indica que este aumento de los créditos se debe a que "hay una buena parte de los españoles que no pueden irse de vacaciones". El periodista indica que, además, los precios son muy elevados.

Plazos e intereses

El periodista considera que esto es "un peligro" ya que "puede convertirse en una bola de nieve que nos puede arrollar". Camarero expone que, en su mayor parte, no son créditos como tal, sino que se financian utilizando tarjetas de créditos. "Son muy caras, las vas pagando durante muchos meses para financiar unas vacaciones que van a durar una semana".

Para no entrar en un bucle de deuda, el periodista expone que se debe saber qué se pide. Después, señala que se deben tener en cuenta el plazo en el que vamos a devolver ese dinero. Él recomienda que no se solapen con los gastos que llegan dos meses después como, por ejemplo, la vuelta al cole. Así, recomienda que se paguen estos créditos en solo dos meses vista.

"Es muy importante el tipo de interés", indica. "Hay muchas tarjetas que cobran más de un 18% de intereses, eso es muchísimo", expone. "La media de los créditos es un de un 5% o un 6% de interés, no más, si sube de eso buscamos otra opción", advierte.

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