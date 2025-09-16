El Gobierno eleva una décima su previsión de crecimiento económico para 2025 hasta el 2,7%

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El contexto El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado los "signos claros de fortaleza" que arroja la economía española, si bien apunta a que se trata de una previsión "prudente".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que la previsión de crecimiento económico del Gobierno para este año sube una décima, situándose en un 2,7%. Esta revisión al alza refleja "signos claros de fortaleza" en la economía, a pesar del "complejo contexto internacional". Además, Cuerpo prevé un incremento del PIB del 0,7% para el tercer trimestre. Según el ministro, España liderará el crecimiento entre las grandes economías mundiales, con previsiones del 2,2% para 2026 y del 2,1% para 2027 y 2028.

La previsión de crecimiento económico del Gobierno sube una décima para este año. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho este anuncio después de la celebración del Consejo de Ministros de este martes, en una comparecencia en la que ha destacado los "signos claros de fortaleza" de nuestra economía.

Así, la previsión queda revisada al alza hasta llegar al 2,7%, una previsión que Cuerpo ha considerado "prudente" dado el "complejo contexto internacional" en el que nos vemos inmersos. En la misma comparecencia, Cuerpo ha avanzado un incremento del PIB del 0,7% para el tercer trimestre.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha explicado Cuerpo, que vaticina que sigamos creciendo "dos o tres veces por encima de nuestros principales socios", según el ministro.

Las previsiones para 2026, 2027 y 2028

"España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales", resalta Cuerpo.

Para 2026, la previsión de crecimiento del Gobierno se mantiene en el 2,2%, mientras que para 2027 y para 2028 prevé que la economía española avance un 2,1% en cada uno de los dos ejercicios.

Además, Cuerpo ha indicado que el ritmo de crecimiento de la ocupación rondará los 480.000 ocupados al año.