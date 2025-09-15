Ahora

vivienda

Sánchez anuncia una nueva ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra para jóvenes

Los detalles En la interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, Sánchez ha anunciado un paquete de medidas de vivienda que incluye un seguro de impago de rentas y subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra en el medio rural.

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEl presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE / Daniel González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, que incluye una ayuda de casi 30.000 euros destinada a programas de alquiler con opción a compra para jóvenes.

El jefe del Ejecutivo lo ha avanzado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a esta materia.

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y, finalmente, adquirirla", ha señalado Sánchez.

Entre las iniciativas, también ha destacado la puesta en marcha de un seguro de impago de rentas para jóvenes, que ofrecerá garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Esta medida, anunciada en enero, entrará en vigor "en este periodo de sesiones". Además, se contemplan subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Sánchez ha adelantado, asimismo, que el Gobierno triplicará el presupuesto destinado a las comunidades autónomas en materia de vivienda, siempre que estas se comprometan a impulsar la promoción de vivienda protegida.

