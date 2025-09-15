Sánchez anuncia una nueva ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra para jóvenes

Los detalles En la interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, Sánchez ha anunciado un paquete de medidas de vivienda que incluye un seguro de impago de rentas y subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra en el medio rural.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, destacando una ayuda de casi 30.000 euros para programas de alquiler con opción a compra dirigidos a jóvenes. Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, Sánchez explicó que esta medida permitirá a los jóvenes residir en viviendas con protección permanente y adquirirlas posteriormente. Además, se implementará un seguro de impago de rentas para jóvenes y se ofrecerán subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra en áreas rurales. El Gobierno también triplicará el presupuesto para comunidades autónomas que promuevan viviendas protegidas.

El jefe del Ejecutivo lo ha avanzado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a esta materia.

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y, finalmente, adquirirla", ha señalado Sánchez.

Entre las iniciativas, también ha destacado la puesta en marcha de un seguro de impago de rentas para jóvenes, que ofrecerá garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Esta medida, anunciada en enero, entrará en vigor "en este periodo de sesiones". Además, se contemplan subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Sánchez ha adelantado, asimismo, que el Gobierno triplicará el presupuesto destinado a las comunidades autónomas en materia de vivienda, siempre que estas se comprometan a impulsar la promoción de vivienda protegida.