De burlarse del ministro de Consumo a culpar a Puente del retraso de aterrizajes: los enfrentamientos de Ryanair con el Gobierno

El contexto Las polémicas batallas de la aerolínea con el Ejecutivo español tienen un largo historial. Su director ejecutivo llegó a vestir de payaso a una figura de cartón de Pablo Bustinduy.

Director ejecutivo de Ryanair
Ryanair dejará de volar a muchos aeropuertos españoles y reducirá las plazas como protesta por el aumento de las nuevas tarifas de AENA. La aerolínea acusa al gestor aeroportuario de no querer colaborar. "Todo ese discurso de AENA de que hay presión... no hay presión. Si no quieren cambiar las tarifas de sus aeropuertos, simplemente nos trasladaremos a otro lugar, no hay problema", declaró Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair.

El problema es que los enfrentamiento de esta compañía con el Gobierno tienen ya un largo historial. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, destacó al respecto en 'Al Rojo Vivo' que "esta compañía es conocida no solo por su mala educación y los insultos reiterados, sino por un modus operandi que consiste en el chantaje en el 'O me bajas los impuestos, o me voy'; 'O me quitas las multas, o me voy'; 'O me das ayudas públicas, o me voy'".

En su batalla de altos vuelos, Ryanair llega a culpar al ministro Óscar Puente del retraso de más de 24.000 aterrizajes, escalando al número dos de su lista negra europea. Sin embargo, Puente asegura que no aceptará los chantajes de la aerolínea.

Sonadas son también las batallas particulares de su polémico director ejecutivo, que ve en el ministro de consumo a un payaso. Y es que vistió a una imagen de Pablo Bustinduy de él para burlarse.

Ryanair es una aerolínea que no deja de protagonizar polémicas, y que será la responsable de que las rutas se reduzcan. Queda por saber qué pasará con los viajeros habituales. "Si la demanda se mantiene, tienes un desequilibrio, entonces puede que los precios suban, pero con el tiempo, al final se ajusta a la oferta también y hay compañías que ya han explicado que van a poner capacidad adicional", explica al respecto Javier Gándara, presidente de ALA.

De momento, y polémicas aparte, lo que sabemos es que afectará a miles de pasajeros.

