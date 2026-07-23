La Comisión Europea multa a Google con 890 millones de euros por infringir la ley de mercados digitales

¿Qué ha pasado? El organismo comunitario considera que el gigante tecnológico prioriza sus propios servicios en el motor de búsqueda y además impide que los desarrolladores de apps informen a los usuarios de ofertas más baratas al margen de Google Play.

La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en su motor de búsqueda y por restringir a los desarrolladores de aplicaciones móviles informar a los usuarios sobre ofertas más económicas fuera de Google Play. Según el Ejecutivo comunitario, estas prácticas infringen la ley de mercados digitales de la UE, que busca garantizar la libre competencia. Bruselas exige a Google proporcionar condiciones justas y permitir a los desarrolladores promocionar sus servicios libremente. La empresa tiene 60 días para rectificar o enfrentará sanciones adicionales. laSexta informa sobre esta y otras noticias de actualidad.

Multa para Google. Multa para uno de los grandes gigantes tecnológicos de la actualidad.. La Comisión Europea ha impuesto dos sanciones más a la marca por un valor total de 890 millones de euros al priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y, además, por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de manera gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

En ese sentido, el Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la ley de mercados digitales, que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas de la Unión Europea.

Y es que desde Bruselas se considera que la compañía debe proporcionar condiciones justas y transparentes en cuanto al posicionamiento de su motor de búsqueda. Señalan que se favorecen a sí mismos en cuanto al ranking de sus propios servicios, sean cuales sean.

Señalan también que la firma no permite que otros desarrolladores se comuniquen o promocionen de manera libre sus servicios. Europa ve que la comisión que ponen a otras empresas es demasiado alta y no se ajusta a la normativa comunitaria.

Por ello, han pedido a Google aplicar medidas para tratar a los servicios de terceros de manera justa y no discriminatoria en comparación con sus propios servicios.

También han de permitir a los desarrolladores que tienen sus apps en Google Play Store poder hacer ofertas tanto dentro como fuera de la tienda de aplicaciones.

Además de la sanción, Google debe poner fin a dichas prácticas en un plazo de 60 días o, de lo contrario, podrían volver a penalizarla con multas periódicas adicionales.

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