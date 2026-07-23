Ford acuerda con la marca china Geely la fabricación de cinco vehículos en Almussafes para garantizar el futuro de la planta de Valencia

¿Por qué es importante? Las compañías hablan de llevar a la fábrica "a su capacidad plena" y confirman un incremento de la plantilla. "No traeremos mano de obra china", afirma la empresa del gigante asiático.

Ford y la empresa china Geely han acordado crear una 'joint venture' para fabricar cinco vehículos en Almussafes, Valencia, a partir de 2028, destinados al mercado europeo. La planta funcionará a plena capacidad y pasará a ser parte de esta empresa conjunta en 2027, tras las aprobaciones regulatorias. La alianza, presentada por Jim Baumbick de Ford y Victor Young de Geely, busca eficiencia y competitividad global. El acuerdo enfatiza el compromiso con la mano de obra local y marca el 50 aniversario de la planta valenciana, garantizando su futuro en la producción de vehículos eléctricos.

Ford ha llegado a un acuerdo con la empresa china Geely para la creación de una 'jont venture' con la que van a fabricar un total de cinco vehículos en Almussafes, en Valencia, a partir de 2028. Estarán dirigidos la mercado europeo y, además, habrán que la planta funcione a su "máxima capacidad".

Como resultado de tal "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla van a pasar a pertenecer a esa empresa conjunta en cuanto comiencen sus operaciones, algo que se prevé suceda en la primera mitad de 2027 y que depende de las aprobaciones regulatorias".

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, y Victor Young, vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, han resumido todo en una sola frase: "Un equipo, dos marcas, cinco productos".

Así lo han expuesto en la fábrica valenciana, a la que además han acudido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, Diana Morant, ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La fábrica de Ford en Almussafes va a producir cinco vehículos a partir de 2028. En concreto, Ford ha detallado que el Kuga seguirá creándose en Valencia de manera ininterrumpida mientras se une un nuevo miembro de la familia Bronco. Además, un crossover multienergía y dos modelos SUV eléctricos de Geely.

Para tal cometido, el presidente de Ford ha remarcado que el objetivo "es llevar a la fábrica a su capacidad plena". Aunque no han compartido cuánto van a incrementar la plantilla, sí han confirmado que necesitarán más. "Vamos a convertir Valencia en un emblema de la transformación automovilística en Europa", ha añadido.

La mano de obra, local

Por su parte, Geely apunta a que la alianza responde a "un compromiso a la rgo plazo" con el que quieren "aprovechar al máximo las capacidades locales" de Valencia: "No traeremos mano de obra china".

Los directivos han explicado que esta alianza estratégica busca alcanzar "mayores niveles de eficiencia", al igual que maximizar la capacidad productiva de la fábrica, abaratar los costes de producción y mejorar la competitividad de ambas firmas en un entorno global cada vez más exigente.

Además, el presidente de Ford Europa ha resaltado que la alianza llega en el 50 aniversario de la fábrica de Almussafes: "Fuimos una de las primeras marcas que vieron el potencial de Valencia. El objetivo es seguir aquí los próximos 50 años".

"La combinación de Ford y Geely garantiza la siguiente generación de vehículos para la planta de Almussafes", ha indicado, haciendo especial mención a "la premisa de servir a los clientes y conseguir emisiones cero netas": "Necesitamos una reforma regulatoria que dé mayor flexibilidad para que más personas puedan cubrir más kilómetros con vehículos eléctricos".

Geely, por su parte, ha explicado que ambas empresas tienen "una historia de respeto mutuo y de confianza que abarca más de una década": "Esto no es solo un acuerdo de fabricación, es la estructura esencial de nuestro viaje compartido en Europa".

"Estamos aquí para invertir en talento local, reforzar las cadenas de suministro locales y trabajar de la mano de nuestros socios para buscar soluciones que están pidiendo los clientes europeos", ha expuesto.

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