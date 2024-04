La campaña de la Declaración de la Renta 2023 está en marcha y muchos ciudadanos todavía no conocen todos los conceptos que pueden desgravarse en su declaración.

Tanto es así que hasta las estafas pueden desgravarse, estafas a través del móvil como cuando suplantan la identidad de un familiar y nos piden dinero por Bizum, o cuando nos envían mensajes de texto con enlaces que nos acaban robando los datos bancarios. Incluso a la hora de comprar un coche o un apartamento.

No es algo extraño, ya que una de cada dos personas dice haber sufrido un intento de este tipo de estafas. Si hemos sido engañados y no hemos podido recuperar el dinero, podemos indicarlo en la casilla 305. Todo ese dinero que hemos perdido se considera una pérdida patrimonial. No obstante, ese dinero tiene un límite: el 25%, una cuarta parte de todo lo que ingresamos. Eso es lo máximo que nos pueden compensar.

Por ejemplo: si ganamos unos 20.000 euros al año y perdemos 10.000 en una estafa, en la renta de este año nos podemos descontar hasta 5.000 euros. El resto del dinero iría incluido en la declaración del año que viene.

Eso sí, deberemos demostrar que hemos sido estafados. Para ello, deberemos presentar la denuncia que interpusimos en comisaría y una resolución judicial con la que quede probada esa estafa.