España es el país que más crece de toda la UE pese a su gran problema con la vivienda

La economía española va como un cohete y más, ahora, cuando se ha conocido que España es el país que más crece de la Unión Europea. Nuestra economía cierra 2024 con un PIB del 3,2%, frente al 0,8% de media del resto de países de la comunidad europea. Países como Alemania o Francia ya no son la locomotora económica, sino que lo es España, tal y como lo demuestran los nuevos datos económicos.

La bolsa española también crece y el IBEX35 roza los 12.400 puntos. No se veía algo así desde 2008, justo antes de la gran crisis.

Por otro lado, los bancos también están ganando más dinero que nunca. Se ha conocido que el BBVA obtuvo, en 2024, beneficios récord de 10.000 millones de euros, que equivale a lo mismo que España gastó en Defensa en el mismo ejercicio económico. Carlos Torres, su consejero delegado, puede presumir de cuentas de resultados; al igual que Gonzálo Cortázar, presidente de CaixaBank, que tampoco había ganado nunca antes tanto dinero.

En su caso, casi 6.000 millones de euros de beneficios, prácticamente el presupuesto total del Ayuntamiento de Madrid para un año entero.

Sin embargo, y aunque la bolsa, los bancos y el PIB de nuestro país siga creciendo; España sigue arrastrando un gran problema. Un problema de peso como es el acceso a la vivienda. En estos momentos, hay toda una generación bloqueada debido a los elevados precios de los inmuebles, a los que no puede acceder con sus salarios.

Una de las ciudades en las que más se está notando es en Málaga, donde la presión del turismo expulsa a los locales de la ciudad. Se ven obligados a irse a las afueras e, incluso, a otros municipios. "Málaga es muy difícil, estoy en una empresa municipal y no he podido comprar", se queja una mujer, que no puede adquirir una vivienda en propiedad. Otro malagueño, un hombre de 30 años, reconoce seguir viviendo con sus padres, "pese a tener un trabajo fijo", porque no puede permitirse independizarse. "Esto es por el simple hecho de no poder pagar un alquiler", se lamenta.

Para favorecer a los residentes, y con el objetivo de poner fin al gran problema de la vivienda, el Gobierno pretende que los extracomunitarios que no vivan en España, pero que sí quieran comprar una vivienda, paguen muchos más impuestos por sus casas. Casi el 100% de su valor.