La compraventa de vivienda se ha reactivado en nuestro país. La operaciones han crecido casi un 70% respecto al año pasado. No obstante, si comparamos la situación de ahora con la de 2019, antes de la pandemia, estas han aumentado un 41%. Se da así un 'boom inmobiliario' que coincide con la falta de mano de obra cualificada en la construcción. Así lo considera, por ejemplo, Sara Benazas, jefa de producción en una obra de Valencia.

"Se nota que falta el detalle, la precisión. Por ejemplo, en el tema de la fachada, a cara vista, nos ha costado encontrar a gente especializada", ha explicado Sara. En nuestro país trabajan 1,3 millones de personas en el sector. Sin embargo, se calcula que, a medio plazo, van a hacer falta otros 800.000 más, sobre todo expertos. "Albañiles, fontaneros, electricistas... eso es lo que nos hace falta, técnicos", ha apuntado Carlos Camacho, autónomo de construcción.

Uno de esos ejemplos es Luis Bolívar, que se ha formado durante tres meses como maquinista. Ahora ve cómo se lo rifan para trabajar en la obra: "Todavía no he terminado el curso y hoy ya tenía una oferta de trabajo. Quieren a muchísima gente para trabajar". La edad media en España de los trabajadores de la construcción está en 46 años. Solo el 9% está por debajo debajo de los 30. Falta relevo generacional.

"La gente mayor ya se va jubilando y los jóvenes no la quieren. Gracias a la inmigración, a la gente que viene de fuera, se ha podido suplir de alguna manera", ha explicado a laSexta José Luis Quintanilla, encargado general de obra. Mustafá Rhila es prueba de ello: prácticamente recién llegado de fuera, ha entrado en el mercado laboral en un visto y no visto tras hacer un curso de albañilería.

Así ha contado su experiencia a esta cadena: "Terminé las prácticas el lunes y el jueves ya me llamó una empresa. Estoy muy contento porque he encontrado trabajo rápido, y todavía me salen más ofertas de trabajo". También hacen falta alicatadores, gruistas, encofradores, decenas de profesionales, y todavía más teniendo en cuenta la cantidad de construcciones que se esperan por el impulso económico del plan europeo de recuperación.

Según Carlos Martínez, gerente de obra, "la rehabilitación de viviendas es una actividad intensiva en mano de obra, y el problema que tenemos ahora va a ir a mayor. Al final, eso tiende a retrasar las obras". El sector de la construcción está llamando: aquí hay trabajo y para cubrirlo, dicen, se debe apostar por la formación profesional.