Madrid, destino de Semana Santa para ateos y creyentes: 5 planes para disfrutar de la capital

Uno podría pensar que en Semana Santa los destinos más demandados están en Andalucía, pero lo cierto es que ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona también se cuelan entre los lugares a los que más gente viaja.

La Semana Santa es una festividad absolutamente religiosa, pero los días de fiesta no tienen por qué ser religiosos. Aunque el calendario laboral recoge muchos festivos en España de carácter religioso, como el Viernes Santo, fiesta en todo el país, para muchos no dejan de ser días inhábiles en los que pueden no trabajar y disfrutar de la vida, sea como sea.

Eso sí, además de los días marcados como festivos en los calendarios, los colegios cierran durante una semana entera y son muchos los que aprovechan para realizar algún viaje por España. A priori, podríamos pensar que la mayor parte de los desplazamientos durante la Semana Santa tienen como destino algún punto de Andalucía, donde las procesiones de Semana Santa son toda una institución. Sin embargo, en esta época del año también están entre los destinos más demandados grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Los residentes en Madrid son conscientes de ello: igual que en otros festivos o semanas de vacaciones la ciudad se convierte en una especie de 'fantasma' —nunca vacía, eso sí—, las calles de Madrid se abarrotan durante la Semana Santa año tras año. Según los datos de la plataforma de tours Civitatis, este año las reservas de actividades en España para Semana Santa han crecido cerca de un 12% con respecto al año anterior, cada vez más planificado: "El valor del viaje no está sólo en el destino", asegura el COO de la compañía, Enrique Espinel, en declaraciones recogidas por Europa Press. ¿Dónde está el valor? "En lo que ocurre una vez que llegas: cada vez más viajeros reservan actividades con antelación para aprovechar mejor su estancia".

Y lo cierto es que en ciudades que suman a sus residentes una cantidad importante de turistas reservar todo es muy importante. Cada vez hay menos espacio para improvisar. En Madrid, por ejemplo, una de las actividades más demandadas durante la Semana Santa es la visita al Palacio Real, con entradas que oscilan entre los 18 y los 24 euros, en función de si se quiere visitar también la galería. Si tienes pensado viajar a Madrid (o vives en la ciudad y no te vas a ningún sitio estos días), estas son cinco actividades que te recomendamos que hagas para sacarle el máximo provecho a tu viaje.

¿Un 'free tour' por Madrid?

Los conocidos como 'free tour' son una manera muy rápida y eficaz de conocer una ciudad. En 2024, el número de turistas que realizaron uno de estos 'tours' por la capital aumentó un 20% con respecto al año anterior, y no es de extrañar: en poco tiempo se realiza un paseo por las zonas más emblemáticas de cada ciudad con información curiosa de cada uno de los puntos clave.

En el caso de Madrid, que es una ciudad más grande que pequeña, realizar un 'free tour' es interesante sobre todo si se elige bien la zona por la que se quiere caminar: GuruWalk, por ejemplo, una de las compañías de guías más conocidas de España, tiene diferentes opciones para conocer la capital de manera profunda pero también rápida: una ruta por el Madrid de los Austrias, alguna más clásica con paradas emblemáticas como el Parque del Retiro o la Puerta de Alcalá y otras más curiosas.

Existe una opción por el Madrid oscuro, basado en historias y leyendas de fantasmas y crímenes, otra para visitar el Madrid de la Guerra Civil u otro clásico, el Madrid más literario, con una ruta específicamente diseñada para conocer a las figuras de Ramón María del Valle-Inclán, José Echegaray, Federico García Lorca, Jacinto Benavente, Lope de Vega o Miguel de Cervantes.

Eso sí, aunque se trate de 'free tours', es imprescindible —y para cualquier cosa, altamente recomendable en Semana Santa— reservar la plaza con antelación, de manera gratuita. Una vez terminada la ruta, podrás dar lo que se conoce como 'la voluntad' al guía, en función de cómo de contento has terminado con la ruta.

Las procesiones de Semana Santa madrileñas

Aunque podría pensarse que Madrid no es un destino de Semana Santa al uso, lo cierto es que en la capital se celebran numerosas procesiones en estos días, desde el mismo Viernes de Dolores hasta el final de la Semana Santa. La mayoría de ellas recorren, además, puntos emblemáticos de la ciudad, con recorridos que pasan por zonas muy céntricas como la plaza Mayor, Ópera o el barrio de Malasaña. De esta manera, si eres creyente y practicante, puedes disfrutar de la capital sin perder ese componente religioso de estos días de vacaciones.

Visitar algún museo o hacer alguna actividad diferentes

Madrid tiene el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, y muchísimos otros museos con espectaculares colecciones fijas y exposiciones temporales que asombrarían a cualquier amante del arte. Pero lo cierto es que en épocas de gran afluencia de turistas, como ocurre con la Semana Santa, es posible encontrarse con que o bien no quedan entradas si no se han reservado con antelación o, de haberlas, hay una cantidad de gente considerablemente molesta, que puede hacer de una visita especial un pequeño caos.

Por eso, no es mala opción en Semana Santa buscar algún museo curioso o actividad algo diferente, quizás más peculiar o menos masificado. Una de las opciones es IKONO, una especie de viaje loco entre el arte, la diversión y lo absolutamente inesperado, que permite ir en grupo o en familia y explorar los límites (inexistentes) de la creatividad.

Con más de diez experiencias inmersivas, IKONO es una mezcla de museo, espacio hipersensorial y escenario donde aunque no sepas de fotografía, seguro que haces alguna pequeña obra de arte. Además, se puede ir con niños, ¿porque a quién más que a ellos les podría gustar una piscina gigante de bolas o una sala de cortinas de colores entre las que entremezclarse?

Comer... y comerse Madrid

En realidad, este es un plan que hacer a cualquier lugar que vayas, desde luego. Pero Madrid tiene a su favor que tiene muchísimas opciones. Eso sí, si quieres disfrutar del madrileñismo gastronómico en Semana Santa tienes que seguir algunos pequeños trucos: no puedes irte de la capital sin probar algunos de sus dulces típicos de Semana Santa —o, en general, de sus dulces típicos—: además de los bartolillos, que también se comen en tiempos de San Isidro, puedes alejarte de la zona más céntrica para disfrutar de la que ha sido este año la mejor torrija de Madrid: se trata de las torrijas de La Raspa VK, en el madrileño barrio de Vallecas.

Si eres más de salado que de dulce, tu mejor opción es tirar de un plato apto para creyentes pero también perfecto para ateos: el potaje de vigilia. El ayuno de carne en Semana Santaes la razón por la que se 'creó' este plato, que típicamente lleva garbanzos, espinacas y bacalao, un plato de cuchara para los días más fresquitos del año y perfecto para el pase entre el invierno y la primavera meteorológicas. Algunas de las opciones mejor valoradas en los últimos años para comer potaje de vigilia en Madrid han ido cerrando, pero aún quedan otros lugares donde disfrutar de un buen plato típico de Semana Santa, como Casa Mortero, donde se puede disfrutar hasta el 4 de abril de esta receta que, en su caso, preparan con callos de bacalao.

En busca de planes gratis por Madrid

Otra opción es acompañar al ya de por sí plan gratuito de caminar la ciudad, acompañarlo de algunas actividades que tampoco supongan un dolor a nuestro bolsillo. Y eso no quiere decir que sean peores. Para los más literatos, la mejor opción es la de visitar las Cabinas Literarias de Madrid, donde puedes escuchar a través de un teléfono los poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, una entrada del diccionario María Moliner o versos de Shakespeare. Se trata de tres cabinas inglesas, de las que abarrotan las postales de Londres, que invitan a participar en esta experiencia sensorial. Se trata de un proyecto de 21 DISTRITOS que va cambiando de zona por fechas: después de haber pasado por Vallecas, desde este Viernes de Dolores está instalado en el barrio de Usera; a partir del 12 de abril se irá a Tetuán para, finalmente, regresar a Vallecas el 23 de mayo.

Para los que sean más de música que de libros, tenemos dos opciones: por un lado, echar un ojo a la programación de los últimos conciertos del Café Central, que desde el 16 de abril cambiará el que ha sido durante tantos años el templo del jazz y se trasladará al Ateneo de Madrid. Para los que no viven en Madrid pero la visitan estos días, esta será su última oportunidad de visitar este santuario en su lugar original. Otra opción, más relacionada con la Semana Santa, es la de presenciar algunas de las muchas saetas flamencas que tienen lugar en la capital, en la que los mejores cantaores acompañan algunas de las procesiones de Semana Santa.

Las saetas se pueden escuchar desde el balcón de la Casa de la Villa, de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, del Hotel Moderno o frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en la calle Alcalá. Puedes consultar los horarios en la página del Ayuntamiento de Madrid, pero te avanzamos que habrá los días 29 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril.

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