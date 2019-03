Los 'dardos envenenados' de Montoro alcanzan a Izquierda Unida

Lleva tiempo acusando entre otros a los partidos políticos de no pagar impuestos. Y el ministro de Hacienda se ha encontrado con el reflejo de sus palabras en 'La Razón': "IU debe 1,2 millones a Hacienda por no pagar retenciones del IRPF".

Así que no ha perdido ni un minuto en reafirmarse: "No se puede ir sentando cátedra sobre la justicia social y luego no pagar".

Desde Izquierda Unida se defienden. Cayo Lara ha afirmado que ha sido un problema puntual en la federación madrileña y que pagarán hasta el último céntimo.

Pero los dardos de Montoro no se quedan solo en los partidos políticos y repite la técnica, en abstracto: "Hay una persona muy conocida que no paga impuestos en España". Y concretando un poco más: "Algunos creadores de opinión tienen problemas con Hacienda".

Montor responde así de firme cuando le preguntan si se ha convertido en una especie de cruzado contra el fraude: "Es una intención política noble".

Al ministro no le queda más remedio que hablar del innombrable, de Luis Bárcenas: "La regularización de Bárcenas no es válida".

Pero, aunque él lleva semanas metiendo a todos en el mismo saco, pide que con escándalos como el de Bárcenas no se generalice: "No todos son iguales". Montoro le cita con nombre y apellidos, y asegura que es "lamentable" lo que está ocurriendo.