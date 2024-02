Las tractoradas aún no han terminado. COAG, UPA y ASAJA, que se desmarcaron de la tractorada de ayer, tienen prevista una tractorada en la capital el 26 de febrero frente a la sede de la Comisión Europea para presionar a la UE el día que se reúnen los ministros de Agricultura en Bruselas, mientras la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos tiene convocadas cuatro manifestaciones para los próximas días. En cualquier caso, Luis Cortés, el presidente de la entidad, no ha descartado la celebración de nuevas concentraciones la semana que viene. Todo dependerá de la reunión del lunes de los ministros de Agricultura, añadió. "Vamos a dar un margen de confianza a los ministros de Agricultura que se reúnen el lunes y si no hay ningún acuerdo anunciaremos nuestro calendario de movilizaciones", expresó en RTVE.

Estas declaraciones tienen lugar después de la "movilización histórica" de ayer, cuando se concentraron en la capital 12.000 agricultores y ganaderos y 4.000 asistentes en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno. "Es una medida de maquillaje y no sirven de nada. Si eso es lo que el ministro propone, este ministro no puede seguir siéndolo ni un minuto más", recalcó la citada fuente. Entre las demandas de los Agricultores y ganaderos, que siguen protagonizando las manifestaciones este jueves, está la entrada en vigor de precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural.

La concentración de ayer estuvo marcada por momentos de tensión en la Puerta de Alcalá cuando un gran número de manifestantes pretendía bajar a la plaza de Cibeles, lanzando huevos a los antidisturbios con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el trayecto autorizado para la protesta permitía llegar por otra calle aledaña hasta el Ministerio de Agricultura. Ahí tuvo lugar una detención por resistencia a la autoridad. También hubo otro arresto sobre las 16 horas también por resistencia. También se vivió una agresión a periodistas de laSexta. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se han desmarcado de los ataques y han condenado "todo tipo de violencia".

Cuándo son las próximas manifestaciones de los agricultores en España

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha convocado las siguientes concentraciones: