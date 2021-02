Recibes una llamada. Te ofrecen cambiarte de tarifa a una mejor, mucho más completa. Pasas de tener 3 u 8 gigas a tener GIGAS ILIMITADOS. Así, como concepto, el consumo "ilimitado" por un precio "limitado" nos suena estupendo. Y ahí, empieza a hablarte la voz de tu cabeza: "Son 10 ó 15 euros más al mes . 'Solo'. Pero es casi el doble de lo que pago ahora. Aunque en realidad no es tanto. ¿Lo usaré?...".

Si en este punto de tu razonamiento te meten prisa, diciéndote que la oferta acaba hoy, estás perdido. Firmas en cuestión de segundos porque son "SOLO", ¿qué?, ¿15 euros más al mes? (Eso son 180 más al año… ¿Cuánto cuesta el caprichito que nunca te das porque es caro?)

Por eso es en este punto precisamente cuando más debes cuestionarte las cosas: justo antes de firmar (aunque sea por teléfono). Si nadie da duros a cuatro pesetas… ¿por qué esta oferta 'ilimitada'? ¿De verdad lo necesito? ¿Sabemos cuántos Gigas consumimos? ¿Sabemos qué es un Giga? ¿Cuántos megas tiene un Giga?

Un Giga tiene 1024 megas

Vayamos por partes.

¿Dónde uso el móvil?

Esto es vital. Si normalmente lo uso en lugares donde hay una WIFI segura, probablemente no necesite un "extra" de datos. De hecho, hay quien usa los datos ilimitados para dar de baja su WIFI porque, si no me limitan los datos: ¿para qué pagar dos veces?

¿Qué hago con el móvil?

Es importante saber para qué usas el teléfono. Porque si solo llamas, lo que necesitas son minutos ilimitados, pero no Gigas. ¿Mandas muchos mensajes? ¿Ves series y pelis? ¿Escuchas música o podcast? ¿Navegas?

Mensajería

Según la última encuesta del INE, el 89,5% de la población de entre 16 y 74 años usa servicios de mensajería instantánea. Eso es, en la práctica, casi todo el mundo. Pero, ¿sabes cuánto consumes cada vez que te bajas una foto o un vídeo en esa app de mensajería instantánea que todos conocemos?

Lo cierto es que cada archivo tiene su miga. No todas las fotos pesan lo mismo. No todos los vídeos pesan lo mismo. Pero hay algo que te ayudará a calcular: WhatsApp establece un máximo de 64 megas por archivo. No puedes enviar ni recibir nada con más megas a través de esa app.

Si desactivas la descarga automática, WhatsApp te indica cuánto pesa el archivo que vas a bajarte

Hagamos el cálculo sobre máximos: si 1.024 megas son un Gb, por cada 16 archivos que recibo o envío, consumo un Giga. Es sencillo. Y vayamos más allá. Puedo configurar la app para que me descargue o no los archivos de manera automática. O para que solo los baje cuando tenga WIFI. Así, puedo ahorrar y controlar lo que gasto, decidiendo qué descargo y cuándo.

Solo tienes que ir a 'Ajustes' - 'Almacenamiento y datos' - 'Descarga automática

Series y pelis

Quizá viajes mucho en transporte público o tengas un trabajo con largas pausas. Si usas el móvil en esos entretiempos para ver tus contenidos favoritos hay varias cosas que tienes que saber. Aunque no todas las plataformas publican a las claras lo que consumes cuando las usas, algunas sí lo hacen. Así, ver una peli o una serie en el móvil consume aproximadamente 1 GB por hora. El consumo aumenta hasta 3 GB por hora si tenemos activada la opción HD, según Netflix.com.

Si no queremos gastar tanto, hay varias cosas que podemos hacer:

- Bajar la calidad de la reproducción. Así podremos bajar el consumo hasta los 0,3 GB por hora. Esto se puede hacer en todas las plataformas de reproducción de vídeo en streaming.

- Netflix, en concreto, te permite activar la opción "Ahorrar datos" en la app. Lo que consigues así es ver hasta 6 horas de contenido con un solo Gb de consumo.

- Reproducir contenido solo si tenemos WIFI.

- Descargar previamente, con WIFI, los contenidos que vamos a ver.

Si tienes la previsión de hacer esto último, quizá no necesites ampliar tu tarifa de datos.

Audios

Igual escuchas música todo el día. O podcast. Mientras trabajas, en casa, en el bus, en el coche, en la playa… Bueno, lo pillas. Todo el día. ¿Sabes cuánto consumes?

Cuando utilizas la configuración que viene por defecto en Spotify, por ejemplo, el gasto es de unos 96 kb por segundo. Traducido: unos 43 Mb por hora. Un gasto que se puede multiplicar hasta por 3 si tenemos configurada la calidad muy alta.

En las plataformas de audio también puedes descargarte el contenido antes de salir de casa, pero en el caso de muchas solo si pagas la suscripción Premium.

Navegación web

Es muy arriesgado decir cuánto consumes navegando en internet. Cada página es un mundo y los hábitos de cada 'navegante' un universo. Pero sigue leyendo. Hay una manera rápida de saber qué es lo mejor para ti.

¿Qué hago? ¿Cojo o no la oferta?

Gran pregunta. ¿La respuesta? Depende. Porque si has llegado hasta aquí, habrás comprobado que tu gasto depende mucho de cómo, cuánto y dónde uses tu móvil. Hay ciertos ajustes que puedes hacer en prácticamente todas las app para intentar ahorrar en datos móviles.

Pero quizá lo más inteligente no sea evaluar el gasto vídeo a vídeo o foto a foto. Lo mejor es que antes de contratar o ampliar nada, te fijes en tus últimas facturas. Ahí encontrarás los datos que has consumido y los que tienes contratados actualmente. Eso te permitirá hacer una evaluación 100% personalizada de lo que te conviene a ti y solo a ti.

Y recuerda: casi nunca una oferta que implique pagar más de lo que pagas va a expirar en el siguiente minuto. La prisa es una herramienta muy poderosa de venta: ofertas que se acaban, productos en los que hay más de un comprador interesado… Aprende a identificar esa herramienta. Reflexiona, busca y analiza lo que gastas y decide si te conviene o no pagar más.