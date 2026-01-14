Cada vez hay menos pisos turísticos: en Madrid, Barcelona y Valencia caen entre un 4 y un 12%

Los detalles De las más de 400.000 solicitudes recibidas desde julio, se han rechazado ya 84.250 pisos turísticos: son más de una de cada cinco viviendas turísticas ilegales que ya no podrán anunciarse en webs de alquiler.

Con la nueva normativa del Gobierno que obliga a registrar las viviendas de uso turístico para poder anunciarlas en plataformas de alquiler, cada vez hay cada vez menos pisos turísticos.

Como podemos ver en el vídeo, un vecindario de Valencia esperaban tener bajos comerciales, sin embargo, una vecina afectada, Begoña Ruiz, lamenta: "Nos han hecho 24 pisos turísticos". Sin embargo, con el endurecimiento de la ley, estas viviendas podrían desaparecer. Es más, se les ha rebocado la licencia.

"Pero ellos han recurrido y ahora, por las cautelares, están funcionando", destaca Ruiz. Pero sin el acuerdo de la comunidad de vecinos, estos tendrían los días contados. Y como estos, miles de pisos turísticos en nuestro país. Porque el Gobierno ahora obliga a registrarlos.

De este modo, de las más de 400.000 solicitudes recibidas desde julio, ha rechazado ya 84.250 pisos turísticos: son más de una de cada cinco viviendas turísticas ilegales que ya no podrán anunciarse en webs de alquiler.

"Lo que está haciendo es poner todo lo que es del mercado de vivienda turística dentro de la legalidad", afirma Ferrán Font. Portavoz de pisos.com. Y esto se traduce en menos viviendas ilegales para turismo. Y más para alquiler o compra. Algo que las inmobiliarias lo notan: "Están revirtiendo en algunos casos, al mercado de vivienda habitual, que es lo que necesitamos", afirma por su parte Nora Garcia, presidenta de ASICVAL.

Un respiro para zonas más que tensionadas, como la del centro de Barcelona: "Hemos visto una parada. No diría una disminución, pero sí una parada", reconoce Gabriel Mercadal. Asociación de vecinos de Sagrada Familia.

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla concentran dos de cada tres pisos turísticos en España. Y en las tres primeras, han caído entre un 4 y un 12 %. Málaga y Sevilla son las únicas en las que han subido.

Caso paradigmático el de Palma e Ibiza. Las islas aún tenían a sus vecinos durmiendo en autocaravanas por la falta de oferta, pero desde 2017, han reducido entre un 60 y casi un 80 %, su número de plazas turísticas, dando más opciones a los lugareños y menos espacio al turismo masivo.

