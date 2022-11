"Las cuentas iban mal y ahora entramos en barrena". Así de pesimista es José Luis Delgado, apicultor y responsable de la sectorial apícola de COAG en Castilla La-Mancha, tras la última campaña de recogida de miel. Era propietario de 300 colmenas en Guadalajara, pero ahora se tiene que contentar con 150, porque sino, dice, "no dan los números". Su provincia es una de las que ha recogido menos de la mitad de la miel que obtenían un año normal. En autonomías como la Comunidad Valenciana, la situación es todavía peor. Allí han recogido apenas el 10%.

En esta región, Fernando Calatayud, apicultor y técnico de APIADS (Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola), también tiene varias colmenas. Reconoce que muchos apicultores "se están planteando seguir". Sentencia que el sector de la apicultura profesional se encuentra "en la cuerda floja".

¿Por qué es importante? La crisis tiene dos causas. Los apicultores achacan la mala productividad de sus explotaciones al cambio climático y la actual crisis económica y la falta de suministros.

Las olas de calor y sequías sufridas este verano han acabado con el 60% de la floración de plantas silvestres, lo que ha impedido a las abejas hacer la polinización de la que posteriormente, obtienen la miel.

La crisis de coste también ha golpeado fuerte al sector. Envases, gasóleo, alimentación, mantenimiento, etc. APIAD asegura que han subido entre un 20 y un 30% en lo que va de año.

El contexto. Imposible vender la poca miel que producen. España ha importado este año 20.243 toneladas de miel durante el primer trimestre de 2022. 4.221 toneladas más, en comparación con el año pasado, según el último informe de COAG.

Nunca antes habíamos importado tanta miel. El sector lo achaca al precio: de los dos países que más importamos, la miel china cuesta 1,42€/kg. y la portuguesa, 2,08€/kg. Para José Luis, "tenemos que producir a unos costes mayores, con lo cual, no podemos competir con ellos". Actualmente, producir un kilo de miel en España cuesta 3,62€, una cifra que les impide competir en los mercados internacionales.

Para nota... que no te la cuelen con la miel china. El sector profesional de la apicultura, de la mano de la OCU, ha denunciado, además, un posible engaño masivo al consumidor en el origen de la miel.

Según APIAD, la miel procedente de China "entra triangulada". Es decir, China se la vende a un país europeo, este cambia su etiquetado para que indique que la miel es de procedencia europea y la introduce en el mercado a un precio mucho más barato. Una estafa que, no solo ha evitado que suba el precio medio de la miel (actualmente, un 9,5% más cara), sino que ha condenado a los apicultores españoles al mercado local. Para Fernando, "la única opción que nos queda es la venta directamente al consumidor".

Una venta directa de calidad. Es la apuesta que han hecho desde el sector, según nos ha asegurado José Luis, en nombre del colectivo apícola: "hay que reconducir el tamaño e ir a la calidad. Pero necesitamos el apoyo de la Administración y del consumidor".

¿Quieres saber más? Los malos datos van más allá. Por primera vez desde que hay registros, la población de abejas en España se ha reducido en comparación con el año pasado. Su rendimiento, según datos de COAG, ha caído un 70%. Es decir, no solo hay menos abejas, sino que las condiciones climáticas las hace menos rentables para el sector y para el ecosistema. "Cada colmena que muere en el campo está dejando de producir 1.500 euros en servicios de polinización al ecosistema cultivado", ha asegurado Enrique Simón, veterinario. "Sin apicultura, no hay alimentos, no hay polinización. El sistema se queda en bancarrota". De ahí que él también haya insistido en la compra de miel local. No solo para mantener al sector, sino también para proteger nuestro medio ambiente.