El comisionado alemán de Turismo, Thomas Bareiss, ha advertido que los ciudadanos del país no podrán viajar este año a España para disfrutar de sus vacaciones debido a la crisis del coronavirus.

En una entrevista en la cadena de televisión ZDF, Bareiss ha explicado que es "más que improbable que se reanuden con rapidez los viajes turísticos a España", así como a otros países como Turquía o Grecia.

En este sentido, también ha explicado que los viajes de negocios también se verán afectados por estas restricciones en las fronteras y aeropuertos.

Se trata de una situación que tendrá graves consecuencias en el mercado turístico español ya que Alemania es el segundo país emisor de turistas a nuestro país. Solo el año pasado visitaron España 11 millones de alemanes.

Los turistas británicos no volverán en los próximos meses

Los turistas procedentes de Reino Unido tampoco volverán pronto a España: es lo que señaló el embajador británico en Madrid, Hugh Elliot, hace unos días, que aseguró que la vuelta de los turistas de su país no se producirá en un plazo corto.

"Una cosa que no va a cambiar es que la gente va a seguir teniendo vacaciones, y el lugar preferido para los turistas británicos es España. No tengo ni la más mínima dudad de que con un poquito de tiempo, no por España, sino por el miedo a viajar, a desplazarse, se normalizará la situación. Puede haber un periodo de cautela, es normal, pero creo que será más bien corto", aseguró.

Reino Unido es el primer emisor de turistas a España, con un total de entre 18 y 19 millones de visitantes anuales. El sector turístico en nuestro país aporta el 12,5% del PIB nacional y genera unos tres millones de puestos de trabajo.