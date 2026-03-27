"Necesitará jugar por ambos"
Sinner se suma al reto que Alcaraz lanzó a Coello y Tapia: "¿Ganaríamos? si él lo dice..."
El italiano comentaba durante su paso por Miami el divertido desafío que Carlos lanzaba a los número uno del pádel mundial, aunque no se veía del todo convencido con la victoria: "Yo no soy muy bueno".
El paso de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por Estados Unidos está dejando mucho más que lo puramente tenístico. Mientras que el italiano ya se encuentra en semifinales del Masters 1000 de Miami, donde se medirá a Alexander Zverev, el murciano cayó ante Sebastian Korda en tercera ronda, pero su presencia en Florida se está haciendo notar.
El español hacía acto de presencia en el Miami P1 de Premier Padel, un torneo que reúne estos días a los mejores jugadores del mundo. Allí, junto al presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, Carlos bromeaba sobre un posible partido entre los dos mejores tenistas del momento (él y Jannik) ante la mejor pareja del otro deporte de raqueta, Arturo Coello y Agustín Tapia. De forma cómica, el murciano aseguraba que "sin duda, ganarían".
Ahora Sinner ha respondido al reto en el que se ha visto involucrado, con una curiosa respuesta: "Si él lo dice... Necesita correr y jugar por ambos. Yo no soy muy bueno. Él juega bien al golf, bien al pádel, es un tenista increíble". Así echaba balones fuera el transalpino, que aunque se tomaba bien el desafío, no se mostró convencido del todo y reconocía, en caso de darse el partido, las impresionantes aptitudes de Alcaraz.
Para concluir, apuntaba un deporte en el que sí se consideraría mejor que el número uno: "Yo puedo esquiar por los dos". Una cualidad de Sinner que le ayuda en el aspecto mental, como ya ha reconocido durante su paso por Miami. Ahora, el italiano se centra en su próximo reto ante Zverev y buscará volver a coronarse en América tras su triunfo en Indian Wells la semana pasada.