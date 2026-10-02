La ventaja que tiene Carlos Alcaraz sobre Sinner y Zverev

La extenista Annabel Croft considera que el murciano llega mucho más fresco a la recta final de temporada que sus grandes rivales.

Con la gira asiática arrancando, la extenista Annabel Croft ha analizado lo que deparará la recta final de la temporada en 'Sky Sport'.

Entre otros aspectos, la británica se ha detenido a hablar de Carlos Alcaraz y la ventaja que considera que tiene sobre sus grandes rivales, Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Según Croft, el murciano llega más fresco a estos meses finales por el hecho de haber estado casi cinco meses apartado de las pistas por su lesión en la muñeca derecha y tras ver que ha vuelto completamente recuperado.

"Normalmente, a estas alturas de la temporada, muchos jugadores están intentando conseguir esos puntos extra para colocarse mejor en el Ranking pensando ya en el próximo año o buscando también su clasificación para los torneos de final de temporada", ha explicado.

"Pero muchos están agotados después de todo el desgaste emocional y físico del año. Alcaraz, en cambio, va a llegar muy fresco", ha añadido.

A su vez, la extenista destaca la variedad de golpes que tiene el número 3 del mundo y que le permiten salir de situaciones críticas como la que tuvo en su debut en Tokio ante Michelsen.

"Alcaraz tiene muchísimos golpes a su disposición. Puede elegir constantemente, cambiar el ritmo, acelerar de repente y adaptarse a lo que sucede en pista. Tiene tantas formas diferentes de ganar un punto que siempre termina encontrando soluciones", ha zanjado.