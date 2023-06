El crecimiento de Carlos Alcarazno solo es evidente en su juego, también en su imagen. El número 1 del mundo es protagonista en el marketing para el Grand Slam de Wimbledon, incluso por delante de Novak Djokovic.

Dos carteles han desatado cierta polémica en los seguidores de 'Nole', donde Alcaraz acapara los focos en el centro, y Djokovic o bien sale de fondo, o no aparecen los carteles de la estación de Southfields, del 'All England Lawn Tennis' al sur de Londres.

El lema de 'Always like never before' reina en los dos carteles de la presente edición. En ambos Alcaraz ocupa el espacio principal. Roger Federer, Pete Sampras son algunas leyendas que acompañan a Carlitos como tenistas masculinos.

Con las mujeres, Coco Gauff es la protagonista, y junto a ella aparecen Yelena Rybakina, Serena Williams, Steffi Graf y Martina Navratilova.

Una ilustración publicada por la cuenta oficial de Wimbledon destaca a la 'Next Gen' por delante del 'Big 3'. Junto a la imagen, escribieron el mensaje de "hemos sido testigos de rivalidad épica tras rivalidad épica, elevando el deporte a nuevas cotas. Brindemos por la próxima generación".

A pesar de ese recuerdo, ha sido muy criticado en los comentarios la decisión de poner a las leyendas por detrás de las promesas.

Alcaraz y Sinner son los protagonistas, mientras que por detrás aparecen Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights ✨

Here's to the next generation of headline acts... pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn