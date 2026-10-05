La última de Medvedev: descalificado ante Djokovic por darle un 'pelotazo' a un aficionado en la cara

El ruso ha vuelto a dejar un episodio lamentable en una pista de tenis. Esta vez fue un aficionado el que pagó los platos rotos de una nueva pataleta recibiendo un 'bolazo' en la cara.

El partido estaba prácticamente sentenciado. Daniil Medvedev sucumbía ante Novak Djokovic. Primer set perdido 7-5 y el segundo 5-3 abajo. Como era de esperar, el ruso no estaba muy contento. Sin embargo, el episodio que estaba a punto de protagonizar se lo imaginaban pocos.

Daniil, en un nuevo arrebato de ira, golpeó una bola que había salido despedida de la pared de fondo tras un 'winner' de Djokovic con tan mala suerte de que fue directo a la cara de un aficionado que estaba colocado en las primeras filas de la pista central.

Medvedev se disculpó de inmediato pero el daño ya estaba hecho. Tras una deliberación con el juez de silla, se decretó su descalificación del Open de China dando pase automático a la final a Novak Djokovic, que se enfrentará a Álex de Miñaur para seguir aumentando ese récord de victorias en la capital china.

Son ya 33 triunfos en 33 partidos en lo que es sin duda una de las rachas más salvajes de un tenista en un torneo. El de Belgrado es el favorito al título por méritos propios, mayormente, y por deméritos de sus rivales. El ejemplo más claro, un nuevo episodio lamentable de Medvedev en una pista de tenis.

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