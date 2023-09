Carlos Alcaraz perdió el número 1 del mundo ante Novak Djokovic en el US Open. No tenía nada fácil la defensa debido que llegaba como campeón del torneo y no podría sumar más puntos. Pero ahora, en la gira asiática, tiene la oportunidad de recuperarlo.

Ha dicho el tenista que ese es su objetivo, aunque dejando claro que no le obsesiona. "Ese es el principal objetivo para mí, terminar el año como número 1 y obtener grandes resultados", comentó en sala de prensa el dos veces ganador de Grand Slam.

Pero hay algo que Carlitos sí mira con lupa. Y es un torneo en particular: el ATP Finals. El año pasado no pudo participar por una lesión y es una de las citas en las que todavía no ha triunfado.

"Un torneo que tengo muchas ganas de jugar son las finales ATP que no las pude jugar el año pasado", ha expresado en declaraciones que recoge 'Eurosport'.

El murciano ya está clasificado para disputarlas al ser número 2 del mundo. Y allí, por cierto, sí estará Djokovic. Por lo que se podrían repetir los intensos duelos de Wimbledon o Cincinnati.

Las ATP Finals, conocido como la Copa de Maestros, se jugarán entre el 12 de noviembre y el 19 de noviembre en la ciudad italiana de Turín.