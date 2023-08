Vuelve la emoción tenis con el último Grand Slam del año, en el queCarlos Alcaraz defiende corona, defiende el número uno, y aspira a romper másrécords con sus 20 años.

Este jueves se celebró el sorteo, y ya se sabe cuáles son los primeros enfrentamientos, así como el camino que tendrá cada tenista para llegar a la final, donde se enfrentarían como ya sucedió en Wimbledon, los dos mejores del circuito, y los favoritos para hacerse con el US Open.

En el caso de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, claramente el serbio lo tendrá más fácil teniendo en cuenta el menor nivel de sus rivales.

Estos son los tenistas con los que podría medirse el serbio antes de la final: Muller, Zapata o Quinn, Djere o Nakashima, Aliassime o Cerúndolo, Tsitsipas y Ruud o Rune.

Hay que tener en cuenta que su compatriota Djere es el 34 del ranking, y que Aliassime y Cerúndolo están en horas bajas. Además, Tsitsipas y Rune están decepcionando en los últimos grandes torneos.

En cambio, estos son los rivales que a Carlos Alcaraz se le podrían cruzar en su camino a la fina: Koepfer, Harris o Pella , Evans, Thompson o Botic, Norrie o Griekspoor, Sinner o Zverev y Medvedev.

A partir de cuartos de final es donde se le complicaría la situación al murciano, y podría acumular más horas de juego que 'Nole', aunque todo es posible y siempre hay sorpresas.

The potential path for Novak to win a 4th #USOpen 🏆 pic.twitter.com/4xf7D08ONO