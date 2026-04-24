Cabreo monumental de un tenista en el Mutua Madrid Open: se encara con la grada y amaga con no jugar

Marco Trungelliti, rival de Dani Mérida este jueves, se enfrentó a una persona del público y amenazó con abandonar el partido durante el tercer set debido a los gritos de la grada.

El Mutua Madrid Open ha vivido una jornada intensa este jueves con la victoria de varios españoles. Tenistas como Pablo Carreño, Jaume Munar y Daniel Mérida batieron a sus respectivos rivales para pasar a segunda ronda del Masters 1000. Sin embargo, Martín Landaluce sucumbió ante Adam Walton en dos sets (2-6, 3-6), terminando su periplo en la capital.

Aunque la jornada dejó encuentros interesantes, se vivió un tenso momento durante el partido de Mérida contra Marco Trungelliti (4-6, 6-1, 6-7). Durante el transcurso del tercer set, el público de la pista tres comenzó a animar de forma desmedida al tenista local, llegando a molestar al argentino.

Ante los sucesivos gritos en su contra, la paciencia de Trungelliti se acabó, y amagó con abandonar el partido. Pese a que el juez de silla intentó calmar el ánimo del tenista argentino, sus protestas no cesaron, e incluso se llegó a encarar con el público.

"¡Gritá ahora, cagón!", llegó a exclamar el rival de Mérida hacia una persona del público, lo cual caldeó aún más el ambiente. Pese a la tensión vivida en el duelo hispano-argentino, el partido concluyó a favor del español en el tie break.

"Un ambiente un poco especial"

Tras la victoria de Dani Mérida, el español habló acerca del enfrentamiento entre su rival y la grada, aportando su punto de vista. "Hemos vivido un ambiente un poco especial. Los partidos de tenis al final no suelen ser tan al límite. Alguien del público le ha dicho algo, él ha respondido y es verdad que se ha calentado un poco de más", comentó Dani en rueda de prensa.