Roger Federer ha sido uno de los mejores tenistas de la historia, incluso para alguno el mejor. Lo que sí parece claro es que el suizo tiene derecho a estar en ese debate, algo que con 13 años parecía imposible por su nivel, según ha afirmado el extenista chileno Fernando González.

El exnúmero 5 del mundo y plata olímpico en 2008 compartió muchos momentos con Federer en categorías inferiores y aseguró en una entrevista en 'TNT Sports' que a los 13 años no esperaba que el suizo llegase muy lejos porque su nivel tenístico era bajo.

"Lo conozco desde que tenemos 12 o 13 años y debo decir que, a esa edad, era malo. Recuerdo perfectamente que, en torneos sub-14, yo era el mejor del mundo y Federer no estaba entre los buenos. Además, era un año menor y a esas edades se nota muchísimo por el tema físico", explicó.

Eso sí, destacó que ya en ese momento trabajaba muy duro y le preguntaba muchas cosas para seguir mejorando: "Me impresionó que no dudó en acercarse a mí y me hacía muchas preguntas. Entablamos una muy buena relación y siempre estábamos juntos por aquella época".

Y ese trabajo y aprendizaje le llevó de un joven tenista de un bajo nivel a conquistar 20 Grand Slams y 103 torneos a lo largo de su longeva carrera en el mundo del tenis.