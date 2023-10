Carlos Alcaraz sigue en China disputando torneos en busca de recuperar el número uno que perdió ante Novak Djokovic en el US Open. Tras una dolorosa derrota en Pekín ante Sinner, el murciano se reencontró con la victoria en Shanghái, venciendo en primera ronda a Gregorie Barrere por 6-2 y 7-5.

"Me he sentido bien en pista también, un poco diferente, pero bien. Hoy no he tenido altibajos en mi juego, me he mantenido al mismo nivel todo el tiempo. Él aumentó su nivel, pero mi nivel de concentración fue el mismo durante todo el partido. Creo que es por lo que estoy más contento", explicó tras el encuentro.

Pese a que todavía le quedan varias rondas antes de cruzarse en sus caminos, Alcaraz ya está pensando en sus dos rivales más duros en el torneo chino: Jannik Sinner y Daniil Medvedev.

El ruso, muy sólido en pista dura, fue el que le batió en el US Open, mientras que Sinner hizo lo propio en el último torneo del murciano en Pekín. Por ello, Alcaraz tiene la vista puesta en ambos y respondió claramente a la pregunta de a quién teme enfrentarse ahora mismo más.

"Esa es difícil. A los dos. Vi que Medvedev ha ganado 42 partidos sobre pista dura esta temporada. Es increíble. Por supuesto, Jannik me ganó en Pekín, jugando a un gran nivel. Quiero realmente enfrentarme a los dos. Antes de eso, tengo que ganar mis partidos, ellos también, pero ambos son jugadores a los que temes enfrentarte en pista, pero me gusta ese tipo de retos. Quiero jugar a mi mejor nivel para llegar a la final y enfrentarme a ellos", comentó Alcaraz para concluir.