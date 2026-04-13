La sorprendente manera con la que Alcaraz define su relación con Sinner: "No vamos a comer, pero..."

El murciano ha vuelto a hablar sobre la relación que mantiene con su máximo oponente. Una situación que sorprende a muchos debido a la rivalidad que tienen.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los mejores tenistas del mundo. Esa etiqueta les convierte, por ende, en máximos rivales. El español y el italiano son siempre los dos grandes favoritos a alzarse con un título.

Su rivalidad ha sido ya comparada con el 'Big3' (Nadal, Federer y Djokovic) debido a la sensación que se tiene de que ambos pueden estar en la cima del tenis durante mucho tiempo peleando por cada trofeo mano a mano.

Sin embargo, los dos han dejado ver un lado de su rivalidad que desconcierta a muchos aficionados al tenis. Lejos de las pistas, Jannik y Carlos son dos personas que se llevan realmente bien. Tras partidos entre ambos o en ruedas de prensa, ninguno tiene problema en dedicarle unas buenas palabras al otro.

Alcaraz, en la previa del Conde de Godó, ha hablado precisamente de esta situación dejando claro que la relación con Jannik es muy buena pero que tampoco es la de un amigo común: "Bueno, la verdad es que Jannik y yo tenemos una muy buena relación. Obviamente no es personal personal, no vamos a cenar, no vamos a comer juntos, pero yo creo que la relación que tenemos fuera de pista es muy buena.

"Yo creo que él tiene un equipo y una gente alrededor que también son bellísimas personas. Él mismo lo es también. Más allá de lo que podamos hacer o por lo que estemos peleando dentro de pista, yo creo que nuestra manera de ser fuera no va a cambiar. Y yo creo que eso se demuestra en el respeto que nos tenemos mutuamente", añade el de El Palmar.

"La verdad es que es admiración lo que tengo por él. Y yo creo que también es una muy buena manera de mostrar al mundo que aunque tengamos una rivalidad muy buena dentro de pista, de que estemos peleando por las mismas cosas, de que estemos peleando por básicamente lo mismo, podemos ser buena gente y tener una muy buena relación fuera de pista", concluye Carlitos.