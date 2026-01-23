Un icono del tenis desvela la 'amenaza' de Alcaraz y Sinner en el Open de Australia: "Es como Kyrgios"

Pat Cash, campeón de Wimbledon en 1987, cree que hay un tenista que podría dar la 'campanada' ante el número uno y dos del mundo y poner fin a su andadura en el primer 'Grand Slam' del año.

Carlos Alcarazy Jannik Sinner son los grandes aspirantes a conquistar el Open de Australia. El español y el italiano no solo han llegado el primer 'grande' del año como número uno y dos del mundo sino que a nivel de sensaciones en el juego siguen siendo muy superiores a sus rivales.

El resto de tenistas del top-10 siguen intentando desafiar la tiranía de dos jugadores que donde menos opción suelen dar es en los 'Grand Slams' (han ganado los ocho últimos). Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverez o Lorenzo Musetti son algunos de los nombres que ansían interrumpir el dominio de Jannik y Carlos.

Sin embargo, Pat Cash, exjugador y campeón de Wimbledon en 1987, cree que hay un nuevo integrante en el top-10 que podría dar la sorpresa ante Alcaraz o Sinner: "Bublik es el jugador al que hay que prestar atención. Es el que puede sorprender a cualquiera de ellos (Alcaraz o Sinner). No sé si podrá hacerlo dos veces seguidas".

"Mide 1,96 m y tiene todo el talento del mundo. Lo llaman el Nick Kyrgios del Bloque del Este; así es como juega. Tiene estilo, creo que probablemente está un poco más concentrado que Nick. Así que creo que tiene la oportunidad de sorprender a esos jugadores. Como hizo Nick, puede salir y hacer un gran partido. No sé si podrá llegar hasta el final, como Nick. Pero es peligroso y es un espectáculo verlo jugar", revela Cash en unas declaraciones que recoge 'Tennis365'.

Bublik fue una de las grandes revelaciones de final de temporada en 2025 y ha comenzado 2026 con un gran nivel. Su talento nunca se ha cuestionado aunque su verdadera debilidad siempre ha estado en su fortaleza mental. Habiendo solucionado esos problemas, podría suponer un rival muy duro para número uno y dos del mundo.