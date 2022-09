Lo de los últimos días de Serena Williams en el US Open está siendo maravilloso. No es oficial, pero todo apunta que podría ser su último torneo. Pero no se quiere ir a las primeras de cambio. Ni mucho menos.

Serena ya ha superado dos rondas a pesar de que en ambos partidos se realizaron homenajes con sabor a despedida. Pero no, Serena todavía tiene mucho que decir en Nueva York.

"No hay prisa, estoy amando a esta multitud. Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos", dijo tras derrotar a la estonia Anett Kontaveit en tres sets.

Serena es una auténtica figura del tenis y del deporte mundial. Y se ha convertido en la inspiración de muchos jóvenes. Uno de ellos, Carlos Alcaraz, que también sigue adelante en el último grande del año.

"¿En quién me inspiro? Tengo que decir Serena Williams. Su partido de ayer fue impresionante y, por supuesto, toda su carrera. Me inspira a mí y a muchísimos jugadores. Me quedo con Serena", ha afirmado el murciano.

Y es que Serena sigue demostrando que puede con todo. En el que puede ser el último torneo de su vida está dando una exhibición. Y ya algunos no descartan que pueda luchar por su Grand Slam número 24, ese que con el que igualaría a Margaret Court por fin.

"Honestamente, me tomo esto como un extra. No tengo nada que demostrar, nada que ganar y absolutamente nada que perder", dijo Serena tras su último partido. Un partido, y una carrera, que sirven como inspiración en el tenis.