Carlos Alcaraz desvela el aspecto de su juego a mejorar: "Invierto mucho tiempo y esfuerzo..."

El murciano comentaba en Montecarlo cuál es el golpe de su repertorio que más está trabajando últimamente y depositaba toda su motivación en el próximo Grand Slam.

Carlos Alcaraz continúa avanzando fases en el Masters 1000 de Montecarlo. Tras imponerse a Sebastián Báez en ronda de 32 ya se encuentra en octavos de final donde se medirá a otro rival argentino, Tomás Etcheverry. El murciano explicó en Mónaco cuales son sus objetivos en lo que resta de año y sus respectivas áreas de mejora.

Carlos ha sido noticia también estos días por unas palabras en las que aseguraba que Jannik Sinner le arrebatará casi con total seguridad el puesto de número uno del mundo, algo que también comentó: "Causó mucho revuelo lo que dije, pero lo pienso de verdad". El italiano se medirá con el checo Tomáš Macháč en Montecarlo, tras mostrarse imbatible ante Ugo Humbert.

"No voy a poder defender todos los puntos de las próximas semanas y él puede sumar mucho. Voy a presionar todo lo posible para recuperar esa posición cuanto antes, una vez la pierda, eso es lo que hace tan emocionante nuestra rivalidad", detallaba para 'Eurosport'. Y a continuación se centraba en los aspectos mejorables de su propio tenis.

"Estoy invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en mejorar mi saque, tanto dentro como fuera de pista. Trabajo el lanzamiento de la bola, la mecánica del movimiento, la técnica, las sensaciones...", expresaba Alcaraz.

Y luego fijaba la vista en Roland Garros, el próximo grande fijado para junio: "Cuando alcanzas una meta debes tomarte tu tiempo para saborearla, pero también fijarte nuevos objetivos a corto plazo. Lo que más me motiva son los Grand Slams".