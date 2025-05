La sentencia definitiva de Djokovic sobre el homenaje a Nadal con 'dardo' a la Copa Davis

Novak Djokovic ha sido junto a Roger Federer los dos adversarios que más han hecho sufrir a Rafael Nadal en la pista. De hecho, el balcánico es uno de los pocos jugadores que tiene el 'H2H' o balance de enfrentamientos en positivo con el mallorquín. 31 victorias del serbio por 29 del español.

'Nole' se ha mojado largo y tendido sobre la despedida de Nadal en la Philippe Chartier. No era el primer homenaje que recibió el campeón de 22 Grand Slams, pero para él esta es la madre de todas las ceremonias: "Pienso que fue una despedida muy apropiada para semejante leyenda".

"Me sentí como en el Roland Garros del año pasado; no sabía si era el último o no para Rafa, y luego sentí que no estaba teniendo una despedida como es debido, ni siquiera en la Copa Davis", ha confesado Djokovic en lo que puede sobresalir un 'dardo' hacia el descafeinado homenaje que se celebró en Málaga.

Como jugador más joven dentro del 'Big Four', Novak Djokovicsigue de celebración por su primer título en 2025 logrado en Ginebra: "Ganar el título número 100 el sábado fue un hito importante, sin duda, muy necesario para mi juego y mi nivel de confianza de cara a Roland Garros".

"Ayer fue un día ajetreado, un día muy bonito y maravilloso. Luego, al venir aquí, recordé la celebración en el vestuario del año pasado tras el oro olímpico, por supuesto. Pero sobre todo se trataba de celebrar la carrera de Rafa y sus logros en este torneo", zanjó el serbio en declaraciones recogidas por 'AS'.