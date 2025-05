El increíble gesto de Roland Garros que dejó a Nadal sin palabras: "No puedo describirlo"

No fue un domingo cualquiera en Roland Garros. La Philippe Chartier se llenó hasta la bandera para presenciar el homenaje especial a Rafael Nadal por su trayectoria en el Grand Slam de la tierra batida.

Con la presencia del resto de componentes del 'Big Four', Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, el evento dejó una sorpresa para el campeón de 22 Grand Slams. Nada más y nada menos que una huella en la arcilla parisina muy especial.

Tras barrer el suelo, se reveló una inscripción donde figura el nombre de Rafa Nadal donde se dibujaba el trofeo de Roland Garros y el 14, junto a la pisada del balear. Como no podía ser de otra manera, Rafa se emocionó al verlo y posteriormente posó junto a ella junto a Djokovic, Federer y Murray.

El mallorquín se desmoronó al hablar de este gesto realizado por el torneo francés: "Cuando lo vi, pensé que sólo sería para este año. Cuando me dijeron que sería para siempre, no puedo describir mis emociones. Es un gran honor. Me emocionó saber que estaría presente en la pista más importante de mi carrera".

Asimismo, las redes sociales también inmortalizaron este momento con emotivos mensajes al campeón de 14 'Copas de los Mosqueteros': "Al Rey, dejando una huella perpetua en la tierra batida de Roland Garros. El más grande que ha honrado nuestra arcilla".